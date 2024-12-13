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Kayıt dışı ile mücadele için UTTS hayata geçti! Benzin istasyonları 5 yıllık 50 bin lira ödeyecek: Son tarih belli oldu!

13.12.2024 14:15
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında gelişmeye devam ediyor. Darphane-Petrol Ürünleri İşveren Sendikası arasında yapılan görüşme sonucunda, istasyonların UTTS’ye başvuru esnasında ödemekle yükümlü oldukları 50 bin liralık hizmet bedelinin 1 yıl yerine 5 yıl süreyle geçerli olması kararı alındı.

Kayıt dışı ile mücadele için UTTS hayata geçti! Benzin istasyonları 5 yıllık 50 bin lira ödeyecek: Son tarih belli oldu!

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi devreye alındı. Darphane yönetiminin, Petrol Ürünleri İşveren Sendikası Genel Başkanı İmran Okumuş ile yapmış olduğu görüşme sonucunda, istasyonların UTTS’ye başvuru esnasında ödemekle yükümlü oldukları 50 bin Türk Lirası tutarındaki hizmet bedelinin 1 yıl yerine 5 yıl süreyle geçerli olması karara bağlandı ve istasyonların başvuru sürecini hızla tamamlaması konusunda ortak noktada buluşuldu.

benzin

Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin söz konusu mutabakatın, kamu ve sendika iş birliğinin kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadelede güçlü bir örneğini teşkil ettiğini aktardı. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş ise Darphane’nin yürüttüğü istişare sonucunda varılan noktanın sevindirici olduğunu, sektörün taleplerinin dikkate alınması ile istasyonların UTTS’ye hızlı bir şekilde geçmek için üzerine düşeni yapacağını söyledi.

BEDELSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Darphane yönetiminin PÜİS, PETDER ve TABGİS ve diğer sektör temsilcileri ile 10 Aralık 2024 tarihinde yaptığı görüşmelerde de sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri not edildi. Darphane tarafından alınan kararla akaryakıt istasyonlarında kullanılan mevcut Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) tabanca okuyucularının, UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bedelsiz olarak değiştirilmesine karar verildi.

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23 ARALIK SON TARİH

Mevcut tanıma sistemlerinin ücretsiz olarak değişmesi için akaryakıt istasyonu işletme sahiplerinin 23 Aralık 2024 tarihine kadar UTTS’ye kayıt işlemlerini tamamlaması, mevcut TTS’ye ait donanım bilgilerini tanımlaması ve UTTS Yıllık Hizmet Bedelini ödeyerek UTTS donanım siparişlerini vermeleri gerekiyor. Proje kapsamında yükümlülüğü bulunan tüm istasyonların ve taşıtların 30 Nisan 2025 tarihine kadar UTTS donanımlarının montaj işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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