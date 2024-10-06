Kayıt dışılık ile mücadele son sürat devam ediyor... Bakan Şimşek vatandaşları uyardı: "Suça ortak olmasınlar"

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılık ile mücadelede her geçen gün yeni bir adım atarak kapsamı genişletiyor. Bakanlığın, küçük esnaftan büyük fabrikalara kadar başlatmış olduğu incelemelerde yasa dışı bahis için de adım atıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, 280 binden fazla hesap MASAK tarafından incelemeye alınırken aynı zamanda 3 bin adet pos cihazı kapatıldı. Çalışmaların devam ettiğ konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, vatandaşı ikaz ederek şu cümleleri sarf etti:



"Vatandaşlarımız kişisel ve finansal bilgilerini bahis siteleriyle paylaşarak suça ortak olmasınlar, finansal kuruluşlar da aracılık yaparak risk almasınlar.

Yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek"