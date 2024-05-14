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Kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da arttı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.05.2024 11:26
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İşkur verilerine göre, Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 322 bin 919 kişi oldu.

Kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da arttı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı, Nisan 2024 İstatistik Bülteni'nin yayımladı.

Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2.322.919 kişi olmuştur. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,6’sı erkek, yüzde 50,4’ü kadın, yüzde 21,2’si 15-24 yaş grubundadır. Mart ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2.334.580 kişi olarak açıklanmıştı.

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 63.105’i (yüzde 62,7) erkek, 37.496’sı (yüzde 37,3) kadın olmak üzere 100.601 işe yerleşme gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 435.122 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik
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