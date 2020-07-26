Kaymakamlıklardan büyük destek! Kira ve nakit para desteği almak için...

Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında olduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Erzak Yardımı: Bu yardımda ihtiyaç sahibi aileler tespit edilir ve yiyecek, içecek olarak desteklenir.

İhtiyaç sahibi yurttaşlara bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek amacıyla kaymakamlık tarafından sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:

Ülkemizdeki tüm kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere ilgili kanunlar kapsamında sunulan yardımlar Kaymakamlık yardımları olarak biliniyor.

Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.

Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.

Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.

Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların başvurabileceği bir yardımdır.

Sağlık Yardımı: Bu yardım da sağlık problemleri yaşayan veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR

Yardımlara; geçim sıkıntısı içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan yurttaşlar, dar gelirli olanlar, yoksullar, yaşlılar, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kimseler, sağlık sorunları yaşayanlar gibi birçok ihtiyaç sahibi başvurabiliyor.

Başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçim sıkıntısı yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, herhangi bir mal varlığı bulunmayan ve sigortalı bir işi olmayan kimseler olması durumunda; ismi geçen kaymakamlık sosyal yardımlarından yararlanması mümkün olabiliyor.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Saymış olduğumuz bütün kaymakamlık sosyal yardımlarında ihtiyaç konusuyla ilgili durumu ispat eden belgeler başvuruda bulunan vatandaşlardan istenmektedir. Aynı zamanda başvuru esnasından ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında kimlik kartlarının bulunması gerekir. Başvuru formu doldurulurken de her ihtiyaç sahibi kendi başvuru konusuna göre ilgili sosyal yardımları işaretlemek suretiyle durumunu belirtir. Talepte bulunulan sosyal yardımlar kapsamında istenilen belgeler tamamlanır.

Örneğin, engelli bir vatandaş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı heyet raporu ile engelini belgeleyerek başvurusunu yapabilir.

Aynı şekilde velisini veya vasisini kaybetmiş bir vatandaşın bu yakınlarını kaybettiğini belgeleyen evraklar ile başvurusunu yapması gerekir.



