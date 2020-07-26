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Kaymakamlıklardan büyük destek! Kira ve nakit para desteği almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan çeşitli yardımlar bulunuyor. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak yerine getirilmeye çalışılan hizmetler arasında bulunan sosyal yardımlar kaymakamlıklar aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. Peki, birçok yoksul vatandaşın araştırdığı ve dertlerine bir nebze de olsa çare olabilecek kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir?

Kaymakamlıklardan büyük destek! Kira ve nakit para desteği almak için...

Ülkemizdeki tüm kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere ilgili kanunlar kapsamında sunulan yardımlar Kaymakamlık yardımları olarak biliniyor.

KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARI NELERDİR?

İhtiyaç sahibi yurttaşlara bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek amacıyla kaymakamlık tarafından sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:

  • Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli şartları sağlamaları halinde sunulan maaş yardımıdır.

  • Erzak Yardımı: Bu yardımda ihtiyaç sahibi aileler tespit edilir ve yiyecek, içecek olarak desteklenir.

  • Çocuk Yardımı: Okul öncesi dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

  • Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek durumda bulunan ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.

  • Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında olduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

  • Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.

  • Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.

  • Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.

  • Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların başvurabileceği bir yardımdır.

  • Sağlık Yardımı: Bu yardım da sağlık problemleri yaşayan veya hiçbir sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.

    • KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR

    Yardımlara; geçim sıkıntısı içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan yurttaşlar, dar gelirli olanlar, yoksullar, yaşlılar, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kimseler, sağlık sorunları yaşayanlar gibi birçok ihtiyaç sahibi başvurabiliyor.

    Başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin geçim sıkıntısı yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, herhangi bir mal varlığı bulunmayan ve sigortalı bir işi olmayan kimseler olması durumunda; ismi geçen kaymakamlık sosyal yardımlarından yararlanması mümkün olabiliyor.

    KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Saymış olduğumuz bütün kaymakamlık sosyal yardımlarında ihtiyaç konusuyla ilgili durumu ispat eden belgeler başvuruda bulunan vatandaşlardan istenmektedir. Aynı zamanda başvuru esnasından ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında kimlik kartlarının bulunması gerekir. Başvuru formu doldurulurken de her ihtiyaç sahibi kendi başvuru konusuna göre ilgili sosyal yardımları işaretlemek suretiyle durumunu belirtir. Talepte bulunulan sosyal yardımlar kapsamında istenilen belgeler tamamlanır.

    Örneğin, engelli bir vatandaş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı heyet raporu ile engelini belgeleyerek başvurusunu yapabilir.

    Aynı şekilde velisini veya vasisini kaybetmiş bir vatandaşın bu yakınlarını kaybettiğini belgeleyen evraklar ile başvurusunu yapması gerekir.

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