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‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’ altın seviyede yenilendi

19.06.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçansa Çanakkale Fabrikası, Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS) tarafından yapılan bağımsız denetimi tamamladı. Fabrikanın Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nce (CSC) verilen Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’nı altın seviyede yenilediği bildirildi.

‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası’ altın seviyede yenilendi

2020 yılında altın sertifika almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk, dünyada ise altıncı fabrika olan Akçansa Çanakkale Fabrikası'nın sertifikasını aynı seviyede yenilediği aktarıldı.

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla uluslararası standartlarda ödüllendirilmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yılmaz, “Sorumlu kaynak kullanımı ve verimlilik anlayışı ile bölgesel ve küresel ölçekte iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sorumluluğu merkezine alan iş modelimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla altın seviye sertifikamızı yenilememiz, önemli bir başarı örneğini de ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de aynı temel prensipten hareket ederek, sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Çanakkale akçansa

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