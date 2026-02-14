FİNANS

Kayseri’de berber ücretlerine zam! Saç kesimi fiyatı...

Kayseri'de berber ve kuaför ücretleri zamlandı. Yeni tarifeye göre; saç kesimi 400 TL, saç-sakal 500 TL, saç-sakal yıkama ve fön 700 TL oldu. Damat tıraşı ise 3 bin TL olarak belirlendi.

Kayseri'de berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldı. Kentte sadece saç kesimi 400 TL olarak belirlendi.

Kayseri'de yeni traş ücretleri şöyle:

Saç ve sakal yıkama fön 700 TL
Saç ve sakal 500 TL
Saç kesimi 400 TL
Modern saç kesimi 450 TL
Sakal kesimi 250 TL
Modern sakal kesimi 300 TL
Saç yıkama fön 250 TL
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas 260 TL
Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine 210 TL
Saç boyama bin 500 TL
Bıyık boyama 250 TL
Sprey sıkma 200 TL
Damat tıraşı 3 bin TL
Maske 200 TL
Ağda (kulak, yüz) 200 TL
Jöle ile saça şekil verme 150 TL
Ense düzeltme 150 TL
Keratin-botox 1.000 TL
Cilt bakımı ve maskesi de 375 TL

Kaynak: İHA

