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Kayseri'de toplu ulaşıma zam! Ücret tarifesi güncellendi

29.09.2024 17:42
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Kayseri'de toplu ulaşıma zam geldi. Toplu taşımada ücret tarifesi güncellendi. 16,50 TL olan tam bilet 20 TL, 9,00 TL olan indirimli bilet ise 11 TL'ye yükseldi.

Kayseri'de toplu ulaşıma zam! Ücret tarifesi güncellendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam yapıldı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan akaryakıt, bakım, yedek parça giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu ulaşım fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluşmuştur. Yeni tarifeye göre, tam bilet 20 TL, indirimli bilet 11 TL olarak belirlenmiştir. Toplu taşımayı düzenli ve sık kullanan yolcularımız için oluşturulan avantajlı abonman kartlardan; aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 300 TL (1 biniş 2 TL), yine 150 biniş hakkı bulunan tam abonman bilet 860 TL (1 biniş 5,7 TL) olarak belirlenmiştir. Aktarma şartları ve tarifeleri ile İlçe toplu ulaşım tarifelerinde de düzenlemeye gidilmiş olup güncel tarifeler 30.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır" dendi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Zam toplu ulaşım Toplu taşıma
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