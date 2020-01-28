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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy: "Beş ay içerisinde faizler yarıdan da fazla indirildi"

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy: "Beş ay içerisinde faizler yarıdan da fazla indirildi"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yatırımların önünü açmak için en önemli etkenlerden biri olan faizlerin düşmesi gerektiğini söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen ocak ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, geçen yıl Kayseri'de oda bünyesindeki sicil memurluğuna yapılan kayıtlardan alınan verilere göre 1039 yeni şirket kurulduğunu, aynı dönemde 154 şirketin kapandığı bilgisini verdi.

Teknolojik değişimlere açık olunması gerektiğini vurgulayan Gülsoy, geleneksel ticaretin temel değerlerini muhafaza etmekle dijitalleşmeye, e-ticarete, tasarıma, Ar-Ge'ye ve inovasyona önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülsoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve TÜSİAD'ın iş birliği ile hazırlanan "Turizmde Dönüşüm Senaryoları" raporunda 2033 yılı itibarıyla Türkiye'ye gelecek turist sayısının 104 milyonu geçeceğini, turizm gelirlerinin 120 milyar dolara ulaşacağını ve kişi başına turist harcamasının ise bin 15 dolara çıkacağını ifade etti.

Nevşehir'e geçen yıl gelen 3 milyon 850 bin turistin yarısının Kayseri havaalanını kullanmasına rağmen kenti gezmediğine dikkati çeken Gülsoy, "Biz o turistlerin yüzde onunu dahi şehrimize getiremiyoruz. Kayseri, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de turizmden mutlaka pay almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Seçim istemiyoruz"

Erken seçim tartışmalarına değinen Gülsoy, şöyle konuştu:

"Bir süredir bazı siyasiler ile medyada erken seçim tartışmaları yaşanıyor. Ülkemizin seçime değil, geçime ihtiyacı var. Başta siyasiler ve ülkemizi yönetenler olmak üzere hepimiz geçime odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de Adalet Reformu başta olmak üzere perakende yasası, iş kanununda çalışma barışını sağlayacak yasalar bir an önce çıkarılmalıdır. TBMM'nin seçimi değil, bu ülkenin ihtiyacı olan temel kanunları bir an önce çıkartmaya odaklanması gerekir".

Geçen yıl iş dünyası olarak faiz indirimleriyle sevindirici haberler aldıklarını anlatan Gülsoy, "Temmuz'da yüzde 24 olan politika faizi Para Politikaları Kurulu'nun bu ay yaptığı son toplantı ile birlikte 11,25'e indirildi. Yani ortalama beş ay içerisinde faizler yarıdan da fazla indirildi. Yatırımların önünü açmak için en önemli etkenlerden biri olan faizlerin düşmesi bizi memnun etmiştir." diye konuştu.

Gülsoy faizlerin düşürülüp, güven ve istikrar zemininin oluşturulmasıyla sadece bankalardaki 200 milyar doların üzerindeki döviz mevduat hesabının değil, yastık altındaki birikimlerin de yatırıma yöneleceğini dile getirdi.

Kayseri olarak 2 milyar 500 milyon dolar civarında ihracat hedeflerini tutturduklarını hatırlatan Gülsoy, yüzde 50 oranında dış ticaret fazlası veren Kayseri'nin 170 ülkeye ihracat yaptığını, bu ihracatta ilk sırayı ise mobilyanın aldığını sözlerine ekledi.

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faiz, ihracat, indirim, KTO, meclis, toplantı,

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