Kaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Ülkemizde büyük potansiyele sahip olan kaz yetiştiriciliği ile yüksek gelir elde etmek mümkün. Kaz yetiştiriciliği işi için yüksek sermayeye ihtiyaç yoktur. Kaz yetiştiriciliği işine, 10 ya da 20 adet damızlık kaz ile başlayabilirsiniz. Kaz yetiştiriciliği nasıl yapılır? Karlı mı, devlet teşviki var mı? Bu soruların cevaplarını sizin için derledik. İşte kaz yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gerekenler... Kaz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır? Kaz Nedir?

Latince ismi Anatidae olan kaz, kanatlı bir kuş cinsidir. Su kuşlarının Anserina familyası içinde bulunur. Dünyada bulunan kazların en iyi ırkları; Çin, Amerika, Fransa ve Almanya kökenlidir. Kazların sahip olduğu başlıca özellikler şu şekildedir: Kazlar, ilk evcilleştirilen kümes hayvanlarıdır.

Kazların güçlü hafızaları ve çabuk öğrenme yetenekleri vardır.

Kazlar kolay otlatılır.

Kazlar uzun ömürlü hayvanlardır. İyi bakılan bir kaz, en az 15-20 yıl yaşayabilir.

Kazlar eğlenceli ve vefalı hayvanlardır.

Kazlar kendi kendilerine bakabilen hayvanlardır.

Kaz yumurtası lezzetli ve büyük olur.

Kaz eti, lezzetlidir. Ziyafet yemeği olarak sofraları süsler.

Kaz etinin yağ oranı düşüktür.

Kazlar en çok, tüyleri ve karaciğerleri için yetiştirilir. Kaz Yetiştiriciliğinde Besleme Nasıl Yapılır? 1 kilogram ağırlığındaki kazın beslenmesi için 4 ya da 5 kilogram yeme ihtiyaç vardır. Kazların beslenmesi için sulak arazi gerekir. Sulak araziler yem maliyetlerini düşürür. Kazların beslenmesi için mısırdan uzak durulmalı. Mısır, kazların vücudunda yağlanmaya sebep olur. Vücudu yağlanan kazların yumurta ve döl kalitesi düşer.

1 dönüm otlatma alanı, 40 adet damızlık kazı besleyebilmek için yeterli olur. Otlama alanının çevresini kapatmak için, tel çitlerin 1 metre yüksekliğinde örülmesi gerekir. Kaz Yetiştiriciliğinde Yumurta Verimi Kaz yetiştiriciliğinde yumurta veriminin en yüksek olduğu aylar, kış aylarının başlangıcına denk gelir. Ocak ayından yaza kadar devam eden bu süreç, 120 gün kadar sürer. Yumurtlama sürecinden önce kaz barınakları için her gün 14 ya da 16 saat suni aydınlatma yapılırsa, yumurta veriminde artış olur. Kazların kuluçka süresi 29 - 31 gün arasında değişir. Daha iri yapılı kazların kuluçka süresi ise 33 - 35 gün arasındadır. Bazı kazların üremesi, zor ve sorunlu olabilir. Bu kazlar için veteriner hekimden destek alınması gerekir. Kaz Yetiştiriciliğinde Civciv Bakımı Kazlarda güzel kilo alan ve sağlıklı yavru elde edebilmek için dişi ve erkeklerin farklı ailelerden oluşması gerekir. Bu yüzden, diğer yetiştiriciler ile erkek kazların değiştirilmesi yöntemi uygulanabilir. Kaz civcivlerinin bakımı için ise ısıtma alanına ya da ana makinesine ihtiyaç yoktur. Kaz civcivleri için köpek ve kediden uzak olan alanlar tercih edilmeli. 3 günlük olan kaz civcivleri otlatılmaya hazırdır. Kaz civcivleri 2 haftalık olana kadar sulak alanlarda yüzmemeli.

Kaz civcivleri diğer kanatlı civcivlere göre daha iri ve uzundur. Kaz civcivlerinin ısınması için 250 watt gücüne sahip olan ampul yeterlidir. Kaz Yetiştiriciliği İçin Folluk Seçimi Kazlar yumurtlamak için folluklarını kendileri yapar. Bunun için de samanı, vücut tüylerini ve yeşil otları kullanırlar. Kaz yetiştiriciliği için folluk ölçülerinin yüksekliği 45 santimetre, genişliği ise 60×60 ya da 50×50 olmalı. Kaz follukları için ön ya da üst kısım yapılmasına gerek yoktur. Kaz Yetiştiriciliği İçin Altlık Seçimi Barınakların tabanını kaplamak için 7,5 ya da 10 santimetre kalınlığında altlık gerekir. Altlık, barınak tabanını nemden korur ve sıcak tutar. Altlık malzemesi için ince kıyılmış saman, talaş, ağaç kıymığı ve kağıt kırpıntısı kullanılabilir. Kaz Yetiştiriciliği İçin Yemlik Seçimi Kaz barınaklarında, yer yemlikleri ya da asılı yemlikler kullanılabilir. Yemliklerin korunaklı alanlarda olması gerekir. Yemliklerin rüzgar, güneş ve yağmur gibi hava şartlarından korunması gerekir. Kaz Yetiştiriciliği İçin Suluk Seçimi Kaz yetiştiriciliği için suluk seçimi çok önemlidir. Kazların, taze ve temiz su içmeleri gerekir. Kazların gaga yapısına uygun olan sulukların seçilmesi gerekir. Sulukların üzeri telle örtülebilir.

Kaz Yetiştiriciliği İçin Barınak Seçimi Az sayıdaki kazlar için özel barınaklara ihtiyaç yoktur. Altlık, uygun bir havalandırma sistemi ve iyi bir aydınlatma az sayıdaki kaz için yeterlidir. Sayıca çok olan kazlar için profesyonel şekilde korunaklı barınakların yapılması gerekir. Kaz yetiştiriciliği için yapılan barınakların tilkilerden, kedilerden ve köpeklerden uzak olması gerekir. Barınaklarda kaz başına 1 metrekare kapalı alan yeterlidir. Barınakların ısıtılması için elektrik, mazot ya da gaz ile çalışan ısıtıcılar tercih edilebilir. Kaz Yetiştiriciliğinde Kesim Kazlar mümkün olduğu kadar uygun ve çabuk bir şekilde kesilmeli. Kazların kesimine 8 ya da 10 saat kala yem vermeyi, 3 saat kala da su vermeyi kesmek gerekir. Kaz Yetiştiriciliği Maliyeti Nedir? Kaz yetiştiriciliği maliyeti, diğer sektörlere göre daha düşüktür. Kaz yetiştiriciliği için ortalama 2 dönüm arazi yeterli olur. Bu sektörde iyi yer edinebilmek için sulak alanlardaki meralarda çiftlik kurmak avantaj sağlar. Kazlar soğuk havadan etkilenmediği için kışın açık havada kalabilirler. Fakat barınakların iyi bir havalandırma sistemine sahip olması gerekir. Kaz yetiştiriciliği için ortalama 30 bin lira barınak maliyeti söz konusu olur. Tavuk yetiştiriciliği gibi fazla sermayeye ihtiyaç olmaz.