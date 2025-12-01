FİNANS

Kazakistan merkezli gruptan Türkiye'de banka hamlesi!

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp.'un TurkishBank'ı satın alma olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir anlaşmanın olmadığını aktardı. Freedom Holding sözcüsü, Türkiye pazarında büyümeyi ve dijital bankacılığı genişletmeyi hedeflediklerini doğruladı ancak "Ayrıntılar hakkında yorum yapmaya hazır değiliz" dedi.

Cansu Akalp

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp.'un TurkishBank'ı satın alma olasılığını değerlendirdiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, iki taraf arasında görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesin bir kararın alınmadığını aktardı.

Dünya Gazetesi'nin haberne göre; Olası bir anlaşmanın sağlanması halinde satın alma işlemi, Türkiye'deki ilgili düzenleyici kurumların onayına tabi olacak. TurkishBank cephesi ise süreçle ilgili yorum yapmazken, bankanın pazartesi günü bir açıklama yayımlayacağını duyurdu.

"AYRINTILAR HAKKINDA YORUM YAPMAYA HAZIR DEĞİLİZ"

Freedom Holding sözcüsü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada şirketin Türkiye pazarında büyümeyi hedeflediğini belirterek, dijital bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesinin de gündemde olduğunu söyledi. Sözcü, "Ancak, değerlendirilen bankalar veya görüşmelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz" ifadelerini kullandı.

TurkishBank'ın resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre banka; kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Bankaya, 2008 yılında Kuwait Ulusal Bankası (National Bank of Kuwait) ortak olmuştu.

