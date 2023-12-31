Kazanan yeni yıla araba sahibi olarak başlıyor! Futbol oyunu Fantazzie'nin otomobil ödülü heyecan yarattı

2024'ün ilk haftasında Citroen Ami ödülüyle kazanan kullanıcıyı buluşturacak olan futbol oyunu Fantazzie, Pro Lig'deki her maç haftasından yepyeni ve büyük ödüller vermeyi sürdürecek.

Pro Lig'deki rekabette bulunan kullanıcılar, sezon sonuna dek MediaMarkt indirim kupon mdülleri ve booster hediyeleriyle de buluşacak.

Kullanıcıların severek oynadığı popüler futbol oyunu Fantazzie'yi App Store veya Google Play Store üzerinden ücretsiz indirebilir, her hafta büyük ödüllerin sahibi olabilirsiniz.

Fantazzie'yi indirmek için tıklayın.





