'Kazançları çok iyi' Maaşları mühendisi geçti! En büyük çalışan açığı o sektörde... Bulamayınca emeklileri çağırıyorlar

Son dönemde farklı farklı pek çok sektörde eleman, usta krizi devam ediyor. Mobilyadan tekstile, gıdadan inşaata çok sayıda sektörde bu sorun yaşanırken marangozlar, kaynakçılar, garsonlar adeta mumla aranıyor. Bir demir ustasının maaşı mühendisi geçti ama o maaşı kabul edip çalışan yok. İşte İŞKUR'un şaşkınlık yaratan son verileri...

"TESİSATÇI, DÖŞEMECİ, MARANGOZ YETİŞSE KAZANÇLARI ÇOK İYİ"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılanlar "5-6 aydır eleman sıkıntı çekiyoruz", "Mesela bir tesisatçı yetişse, bir döşemeci yetişse, bir marangoz yetişse kazançları da çok iyi", "Tekstilde lazım, konfeksiyonda lazım" ve "10 tane adam yetiştirdim şu an şunda yetiştiremiyoruz çırak yok yani" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK ELEMAN AÇIĞI İMALAT SEKTÖRÜNDE

Ne usta kaldı, ne de ara eleman var. Birçok sektör iş yapamaz hale geldi. Vatandaşlar, montaj elemanı ve taşıma elemanının ikisine de çok ihtiyaç olduğunu söyledi. İŞKUR geçen ayın verilerini açıkladı. En büyük eleman açığı imalat sektöründe.

Sektördekiler "Zaten fabrikalar bir şekilde imal ediyor, 50 bin tane fabrika var. İmal edilen malı işleyecek usta yok, yani sıkıntı orada." şeklinde konuştu. Eylül 2024 istatistik raporuna göre imalat sektöründe 791 bin 258 iş açığı devam ediyor. Bunu marangoz, doğal gaz tesisatçısı ve kaynakçı takip ediyor.

"EMEKLİ OLANLARI ÇAĞIRIYORUZ"

Bir vatandaş 73 yaşında olduğunu ve hala çalıştığını söylerken bir başkası da" Yeni elemanlar çalışmıyor, bir gün çalışıyor, ertesi gün ben bu iş yapamam çok zor deyip gidiyor. Eski elemanları çalıştırıyoruz, çağırıyoruz emekli olanları." dedi.

"BU MESLEKLER 5-10 SENE SONRA ÖLECEK! USTA BİLE BULUNMAYACAK"

Bir başkası ise "Bu meslekler de yani bir 5 sene, 10 sene sonra artık ölecek. Usta bile bulunmayacak" şeklinde konuştu. Ara eleman krizi ürünlerin teslimat süresini de uzatıyor. Sektördekiler; "Örneğin biz özel siparişle satıyoruz. Firma normalde bir haftada teslim ediyordu, şimdi eleman yok diye 20-25 güne gün veriyor." şeklinde konuştu. Ayrıca bir demirci ustasının inşaattaki mühendisten daha çok para kazandığı söylendi. Son bir yıldır en çok aranan ara eleman krizi yiyecek sektöründe. Bu mesleklerde de zirvede garsonluk var. Onu da mutfak elemanları takip ediyor. Yiyecek sektöründekiler "Şu an servis elemanım yok benim. Şu an ben tek başıma çalışıyorum, eleman bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.