Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi tanıtıldı

Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım Ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi lansmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Fatih Belediye Başkanı Turan, etkinlikteki konuşmasında projenin İstanbul ve Fatih için önemine işaret ederek, İstanbul'un dünyada başka hiçbir şehrin sahip olmadığı, coğrafi bir konuma ve geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Milyonlarca insanın barındığı iki kıtaya yayılmış, devasa şehir İstanbul'un sahip olduğu ayrıcalıkları ve farklılıklarıyla, tarih boyunca, dünya kentlerinin sultanı olarak bilindiğini anımsatarak, şunları kaydetti;

"Doğu'dan Batı'ya uzanan ticaret yollarının en önemli kavşak noktasıydı, Halen de böyle. Burası sahip olduğu potansiyelle Türkiye'nin bir aynası, vitrini ve en önemli markası. Gerçekten de şehrimizin stratejik konumu, stratejik hizmetlerin hayata geçirilmesiyle, devasa altyapı yatırımlarıyla birlikte, her geçen gün daha da önem kazanıyor. İstanbul'un, Doğu Batı aksında, Türkiye'nin gelişimiyle paralel olarak gösterdiği gelişim göz dolduruyor. Kültürel, ticari ve turistik değeri giderek yükseliyor. Hepimiz değişimin de, dönüşümün de kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Aslolan, her zerresiyle yaşayan bu şehri, özünden bir şey eksiltmeden, tarihi, ekolojik, sosyal ve kültürel değerlerini muhafaza ederek, zamanın ruhuna göre biçimlendirmek, geleceğe taşımaktır.

Nihayet İstanbul bugün, son çeyrek yüzyılda geldiği aşamada, anlatmaya çalıştığım pozitif, ilerlemeci dönüşümün nimetlerinden istifade edecek duruma geldi çok şükür. Elbette şehrin bu ayrıcalıklı duruma gelmesinde, İstanbul'a yapılan yatırımların payı büyük. AK Parti dönemiyle birlikte, İstanbul’da gerçekleştirilen alt yapı hizmetleri, en çetrefilli, sıkıntılı meseleleri, trafik ulaşım başta olmak üzere şehrin birçok mühim sorununu ortadan kaldırdı."

"BURASI DAHA DA CANLANACAK"

Yapılan çalışmaları halkın gördüğüne atıfta bulunan Turan, yapılan hizmetlerle İstanbul'un "bu şehirde yaşanmaz" denilecek noktadan bambaşka bir yere taşındığına işaret etti.

Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi veren Turan, şunları söyledi;

"Projenin ilk adımları atılıyor. Bu projeyle birlikte Sirkeci ve çevresi, bir turizm ve ticaret bölgesi olarak yeniden şekillenecek, sergi salonları, müze ve kütüphaneler, dinlenme ve yürüyüş alanlarıyla canlılık kazanacak. Daha da önemlisi Fatih, Marmara kıyı şeridi hattında, Suriçi'ni boylu boyunca kat eden, yenilenmiş bir demir yolu ulaşım hattına sahip olacak. Marmaray'la entegre şekilde çalışacak bu hat üzerinde, yeni teknolojiyle donatılmış trenler çalışacak. Yine bu hattın paralelinde, sahil boyunca yaya ve bisiklet parkurları, sosyal alanlar, parklar yapılacak.

Böylece, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa ve Yedikule semtlerimizin, sahille bağlantısı güçlendirilecek. Bu konuyu fazlasıyla önemli buluyorum, Zira zikrettiğim hatta daha önceden işleyen banliyö seferlerinin iptaliyle, ulaşım aksı başka güzergahlara kaymış, sur içinin bu en eski mahalleleri, doğal olarak hak etmediği şekilde yalnızlaşmıştı. Tren seferleriyle birlikte bölgeye ulaşım imkanı artacak, burası daha da canlanacak."

Hatta Cerrahpaşa istasyonunun da eklendiğini aktaran Turan, bu sayede sağlık merkezlerine, hastane bölgesine ulaşımın da kolaylaşmış olacağını dile getirdi.

Turan, "Kısacası bu proje, İstanbul'a, Fatih’e, tarihiyle, kültürüyle, sosyal dokusuyla uyumlu yeni bir çehre kazandıracak ve elbette ülkemiz turizmine, ekonomisine değer katacak. Bu kıymetli proje için, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu'na, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü'müze, projede emeği olan bütün teknik kadroya, halkımız adına müteşekkir olduğumu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA



