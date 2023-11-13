KCHOL ve YKBNK analizi: Lobilenme, zulüm ve ekonomide büyüme

Genellikle ekonomik büyüme üzerinde doğrudan etkiler yapabilir ve genellikle kamu politikalarının şekillenmesinde belirleyici olabilir. İşte lobilenme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen bir analiz:

1. Lobilenmenin İşleyişi: Lobiler genellikle bir sektör, şirket veya endüstri tarafından finanse edilen özel çıkar gruplarıdır. Bu gruplar, politika yapıcılarına belirli bir yönde kararlar almaları için baskı yaparlar. Örneğin, bir endüstri lobisi, sektörünün lehine olan düzenlemelerin yapılması veya mevcut düzenlemelerin gevşetilmesi için çaba sarf edebilir.

2. Ekonomik Büyümeye Etkisi:

a. Yatırım ve İstihdam: Lobiler, kendi sektörleri veya şirketleri için olumlu düzenlemelerin geçmesini sağlayarak yatırım ortamını iyileştirebilir. Bu durum, iş dünyası için daha cazip bir ortam yaratarak yatırım ve istihdamın artmasına katkıda bulunabilir.

b. Rekabet ve İnovasyon: Ancak, bazı lobiler rekabeti kısıtlayan düzenlemeleri destekleyebilir, bu da ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Rekabetin azalması, yenilikçilik ve verimlilik artışını engelleyebilir.

3. Lobilenme ve Kamu Politikası:** Lobiler, kamu politikasının şekillenmesinde belirleyici bir rol oynayabilir. Bu durum, kaynakların nasıl dağıtılacağı, vergi politikaları, regülasyonlar ve ticaret politikaları gibi konularda belirleyici olabilir.

4. Ekonomik Büyümeyi Destekleyen Lobilenme:** Lobiler aynı zamanda genel ekonomik büyümeyi destekleyen düzenlemeleri de destekleyebilir. Örneğin, altyapı yatırımları, eğitim politikaları ve araştırma-geliştirme teşvikleri gibi alanlarda lobiler, uzun vadeli büyümeyi destekleyen politikaların oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Lobilenme, doğru politika kararları alındığında ekonomik büyümeyi destekleyebilir, ancak yanlış yönde kullanıldığında büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Şu anda İsrail’in yaptığı silah baronlarını ve nükleer tehdit olması kendilerini orta ve uzun vadede gadaba sürükleyecektir. Kamu politikası oluşturulması, çeşitli paydaşların görüşlerini insani yardımlara yönlendirmesi önem taşımaktadır..

İsrail'in lobilenmesi, çeşitli stratejik çıkarları ve politik hedefleri desteklemek amacıyla yürütülen çeşitli lobi faaliyetleri ile şekillenmiştir. İsrail, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili bir şekilde lobilenmiştir. İşte İsrail'in lobilenmesi hakkında genel bir değerlendirme:

1. AIPAC (Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi): AIPAC, Amerika'daki en etkili İsrail lobilerinden biridir. 1950'lerde kurulan bu kuruluş, Amerikan politikasında İsrail lehine etkili bir rol oynamıştır. AIPAC, kongre üyeleri, politika yapıcılar ve diğer etkileyici kişilerle sıkı ilişkiler kurarak İsrail çıkarlarını desteklemiştir.

2. Yahudi Amerikan Topluluğu: Amerika'da yaşayan Yahudi nüfusu, İsrail ile güçlü bağlara sahiptir. Bu topluluk, Amerikan politika sahnesinde İsrail'in lehine lobi faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu, maddi destek, oy gücü ve etkili iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

3. Savunma Endüstrisi İlişkileri: İsrail, ABD ile güçlü savunma ve güvenlik ilişkilerine sahiptir. İsrail, Amerikan savunma endüstrisi ile işbirliği yaparak hem ABD hem de İsrail'e stratejik avantajlar sağlamıştır. Bu ilişkiler, İsrail'in ABD'deki çıkarlarını koruma ve destekleme açısından önemli bir faktördür. İsrail’deki silah baronlarının birkaç dolar fazla kazanması için ABD vergileriyle sivillerin bombalanmasına neden olmaktadır.

4. Medya ve İletişim Stratejileri: İsrail, etkili medya ve iletişim stratejileri kullanarak Amerikan kamuoyunu etkilemiştir. İsrail, kendi perspektifini doğru bir şekilde aktararak destek bulmaya çalışmıştır.

5. Diplomatik Çabalar: İsrail, Amerika'da etkili diplomatik temsilciliklere sahip olmuş ve bu temsilcilikler aracılığıyla Amerikan politika yapıcılarına etki sağlamıştır. Ayrıca, Amerika'daki İsrail büyükelçilikleri ve konsoloslukları da lobileme çabalarına katkıda bulunmuştur.

6. Eğitim ve Akademik İlişkiler: İsrail, Amerika'daki üniversitelerle ve akademik kuruluşlarla işbirliği yaparak devlet terörüne ve Filistin işgaline rağmen İsrail hakkında olumlu bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Eğitim ve akademik ilişkiler aracılığıyla genç nesillere ulaşma çabaları da lobilemenin bir parçasıdır.

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Grafik TradingView’den

KCHOL, Koç Holding hisse senedi Türkiye'nin öncü holding şirketlerinden biri olarak piyasalarda parlıyor! Bu şahane hisse senedi, temel analizde güçlü bir performans sergiliyor. Yıllık bazda %126,25'lik bir artışla, Koç Holding gerçekten de yatırımcılara değerli bir fırsat sunuyor. Özellikle son 5 yılda kaydedilen %811,15'lik muazzam yükseliş, şirketin sektördeki lider konumunu bir kez daha gösteriyor.

Teknik analize geçtiğimizde, şu anki hisse fiyatının 10 günlük üstel hareketli ortalamasının altında olduğunu görebiliriz. Ancak, bu durum bir alım fırsatına işaret edebilir. RSI ve Stokastik göstergeler, hissenin aşırı satıldığını gösteriyor, bu da bir potansiyel toparlanma için muhteşem bir zemin oluşturabilir. Yani, her düşüş, bir sonraki yükselişin habercisi olabilir!

Ve şimdi trend analizine gelelim. Koç Holding'in son 6 ayda %41,99'luk bir yükseliş kaydettiği gerçeği, bu hissenin trendini yakalamak isteyen yatırımcılar için heyecan verici. Ancak, son bir aydaki küçük dalgalanmalar trendin biraz zayıfladığına işaret ediyor. Ancak, coşkunun olmadığı yerde heyecan da olmaz, değil mi?

Bu hisse Türk yatırımcısı için Türk ekonomisinin kalbinde atıyor. Bu hisse senedi, yatırımcılara hem güçlü temel verilere hem de kısa vadeli dalgalanmalara karşı güçlü bir direniş ve uygun bir zemin sunuyor.

https://www.tradingview.com/x/zIVGsZhZ/

Grafik TradingView’den

Yapı ve Kredi Bankası'nın YKBNK (diğer Koç hissesi) perde arkasına birlikte göz atalım! Bu muazzam banka, Türkiye'nin finans sektöründeki güçlü konumu ve etkileyici performansı ile dikkat çekiyor.

Temel Analiz:

Yapı ve Kredi Bankası'nın temel analizi, bankanın sağlam bir finansal temele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yıllık performansı %81,56 gibi etkileyici bir oranda artış göstermiş, bu da bankanın istikrarlı bir büyüme sergilediğini gösteriyor. Ayrıca, son 5 yılda kaydedilen %902,37'lik muazzam artış, Yapı ve Kredi'nin sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

Teknik Analiz:

Teknik analize göz attığımızda, şu anki fiyatın 10 günlük üstel hareketli ortalamanın altında olduğunu görmekteyiz. Ancak, RSI ve Stokastik göstergeler, hissenin aşırı satıldığını işaret ediyor. Bu durum, yakın zamanda bir toparlanma ve fiyatın yükselme potansiyeli anlamına gelebilir. Bu, yatırımcılar için bir fırsat olabilir.

Trend Analizi:

Trend analizine geçtiğimizde, Yapı ve Kredi Bankası'nın son 6 ayda %42,35'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Ancak, son bir aydaki küçük düşüş, trendin biraz zayıfladığına işaret edebilir. Bu durumda, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmak önemli.

Yapı ve Kredi Bankası, finans sektöründe sağlam bir oyuncu olma özelliği taşıyor. Ancak, her yatırımın risk içerdiğini unutmamak önemlidir. Bankanın hisse senedi, yatırımcılara karışık bir tablo sunuyor; teknik göstergeler alım fırsatı işaret ederken, trend analizi bir miktar belirsizlik gösteriyor.

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Sonuç itibariyle, Amerikan politika yapıcıları, kamuoyu ve medya üzerinde etkili olmak için bir araya getirilen çeşitli stratejileri içermektedir. İsrail'in lobilenmesi hiç olmadığı bir ayrıma düştü ve devlet terörü ve terörizmin baş devleti oldu. Her şey inceldiği yerden kopar ve zulüm kalınlaştığı zaman kopar. Ekonomide büyüsen de bebekleri bombalamak nedir? Bir gün öyle bir yerden tokat yersin ki nereden geldiğini bilemezsin! Boykota ve yerli milli üretime bunun yanında Troy karta devam.







