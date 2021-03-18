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KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 11:58 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı ile birlikte vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak beklenen açıklamayı yaptı ve “Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, tekrardan uzatılacak mı?” gibi soruların yanıtı da vermiş oldu. Peki KÇÖ ne zaman bitecek? İşte yanıtı...

KÇÖ ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Koronavirüs döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) önceki günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Daha önce yapılan açıklamada kısa çalışma ödeneği için son tarih olarak Mart ayı olarak işaret edilmiş ve yeniden uzatılmayacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak vatandaşın beklediği açıklamayı yaptı ve “Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek, tekrardan uzatılacak mı?” gibi soruların yanıtı da verilmiş oldu. Peki KÇÖ ne zaman bitecek?

KÇÖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Vatandaşlara salgın döneminde çok ciddi bir maddi destek sağlayan Kısa Çalışma Ödeneği, normalleşme adımlarıyla birlikte sona erecek. Salgının durumuna göre uzatılan bu ödenek, Mart ayında son kez vatandaşların hesaplarına yatarken KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusu merak edilirken beklenen açıklama 15 Mart tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) için verilen kararın değişmeyeceğini ve bu ay biteceğini aktardı.

KÇÖ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Erdoğan yaptığı açıklama "Ülkemizdeki tüm cep telefonları abonelerine aylık 8 GB kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini erteledik. Vatandaşlarımıza 56 milyar lirayı sosyal koruma kalkanı çerçevesinde aşmıştır. Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu." şeklinde konuştu.

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