KDK'nın girişimleriyle kullanılmayan hattın borcu silindi

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran kişi, 2022 yılında aldığı ancak daha sonra kullanmadan kapattırdığı internet hattın ait 2025 yılında 6 adet fatura gözüktüğünü öğrendiğini ve bunları ödemesine rağmen e-Devlet'te borç göründüğünü belirterek, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. KDK'nın GSM şirketiyle yaptığı görüşme üzerine söz konusu faturalar iptal edildi.

KDK'ya başvuran kişi, 2022 yılında taşındığı eve internet bağlatmak için başvuruda bulunduğunu, ancak altyapı olmadığı için kendisine kablosuz internet hizmeti teklif edildiğini ve kurulum için gelen görevlilerin bağlantı işlemini yapamadığını bildirdi. Bu hattı hiç kullanmadığını ifade eden başvuran, sorunun çözümü adına ilgili bayiye gittiğinde tarafına farklı bir numara verilerek bundan önce verilen hattın kapatıldığını, yeni verilen numarayı 2022 yılından 2024 tarihine kadar düzenli olarak kullandığını ve fatura ödemelerini de yaptığını kaydetti.

Ardından kablosuz internet hattını kapatarak kablolu internete geçiş yaptığını, 2025 yılı içinde bu internet hattını başka operatöre taşımak için başvuruda bulunduğunda ise hiç kullanmadığı hat üzerinde 6 adet fatura gözüktüğünü öğrendiğini belirtti. Başvuran, bu 6 adet fatura borcunu ödediğini fakat e-Devlet üzerinden kontrol ettiğinde 3 bin 654 TL'lik bir borç daha gözüktüğünü iddia ederek, hiç kullanmadığı bu hat üzerinden yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep etti. Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun dostane çözümüne yönelik ilgili GSM şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda KDK'ya, müşteriye çıkan faturaların iptal edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)
