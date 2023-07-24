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KDV artışı ile gelen zamlar sonrası harekete geçtiler! Meclis yarın olağanüstü toplanıyor: O aşama geçilirse...

24.07.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV ve ÖTV ile gelen fiyat artışları gündemde kalmaya devam ederken CHP’nin hamlesi ile tatile çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yarın olağanüstü toplanacak. Yaşanan fiyat artışlarına çözüm bulunması için öneriler yarın saat 15.00’te masaya gelecek.

KDV artışı ile gelen zamlar sonrası harekete geçtiler! Meclis yarın olağanüstü toplanıyor: O aşama geçilirse...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine, yarın saat 15.00'te bir araya gelecek.

Genel Kurul'un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere geçilecek. Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

OYLAMA İLE KARAR ALINACAK

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.
Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.


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KDV

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