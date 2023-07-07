KDV bir ürün grubunda yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı! İşte madde madde yeni oranlar

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış ve maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV oranı ise yüzde 10'a yükseldi.

YÜZDE 8'DEN 20'YE YÜKSELDİ

KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde: