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KDV bir ürün grubunda yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı! İşte madde madde yeni oranlar

07.07.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KDV oranlarında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseldi. Sabun, şampuan, deterjan, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde ise KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı. İşte madde madde yeni KDV oranları...

KDV bir ürün grubunda yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı! İşte madde madde yeni oranlar

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış ve maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV oranı ise yüzde 10'a yükseldi.

YÜZDE 8'DEN 20'YE YÜKSELDİ

KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

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Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde:

  • KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

  • KDV oranı yüzde 8 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

  • KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)

  • Tüm harçlar (sürücü belgesi harcı hariç) yüzde 50 arttırılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)

  • Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ayrıca 20 bin TL olarak belirlenmiştir. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)

  • Tüketici kredilerindeki yüzde 10 oranındaki BSMV yüzde 15'e çıkarılmıştır. (Yürürlük tarihi: 07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere 07.07.2023)

  • Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmiştir. (Yürürlük / Uygulamatarihi: 07.07.2023)
Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı

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