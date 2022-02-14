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KDV indirimi bugün fiyatlara yansıyacak! Denetimler başladı... Uymayana ceza

14.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 7'lik KDV indiriminin marketlere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetimlerin artırılacağını ve indirimlere uymayan marketlerin ağır yaptırımlarla karşılaşacağını dile getirdi. Bunun üzerine Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçede gıda ürünü satan işletmeler, birer birer denetlendi.

KDV indirimi bugün fiyatlara yansıyacak! Denetimler başladı... Uymayana ceza

"Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Bugünden itibaren geçerli olan indirimler için Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri de sahaya inerek, marketlerde KDV denetimi yapmaya başladı. Denetimde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

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UYGULAMAYAN MARKETLER CEZALANDIRILACAK

Bahçelievler’deki bir markette denetimlerini sürdüren zabıta memuru Halil İbrahim Çırak, uygulamanın henüz çok yeni olduğuna dikkat çekerek, “Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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DÜN İLE BUGÜN ARASINDA 14 LİRALIK FİYAT FARKI

Dün akşam farkı görmek için çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynirden oluşan 11 parçalık alışveriş yaptıklarını belirten zabıta memuru Volkan Küp ise, “Temel ihtiyaç malzemelerinde yüzde 8 olan KDV oranı bugün itibariyle yüzde 1’e düşürüldü. Bununla alakalı biz dün akşam bir alışveriş gerçekleştirdik. Bu alışverişimiz temel ihtiyaç malzemeleri olan tuz, yağ, çay şeklindeydi. 11 kalem toplam malzeme alındı. Bu sabah tekrar aynı alışverişi yaptığımızda KDV oranlarının yüzde 8’den yüzde 1’e düştüğünü görüyoruz. Dün yapılan alışveriş 241, 75 lira olurken, bugün aynı alışveriş 227, 20 liraya düştü. Arada 14,55 liralık bir rakam farklı oldu” diye konuştu.

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MARKET ÇALIŞANLARI GECEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Mağaza müdürü Salim Tüysüz ise, “Bugün itibariyle uygulanmakta olan KDV indirimini biz ekip olarak geceden başlayıp, bugün mesai başlangıcına kadar müşterilerimizin en uygun fiyatı alabilmeleri adına yönlendirmelerimiz yapıldı. Kasalara fiyatlarımız gönderildi. Bu durum fiyatlara çok iyi yansıyacak çünkü tüketicinin alım gücü zayıflamıştı onun için devletin böyle bir fiyat politikası bizce uygun” ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞ DAHA FAZLA İNDİRİM DESTEĞİ BEKLİYOR

Markete alışveriş yapmak için gelen Ayşe Biricik, “Yetersiz bir indirim. Ürünlerde 1 lira oynamış. Çok büyük bir fark yok. Biraz daha destek istiyoruz gerçekten çok zor. 3 liraya aldığımız makarna 6 lirayı geçiyor. Fiyatlar hala çok yüksek. Yağlarda da çok ciddi indirim yok. Bazısında 10 lira bazısında daha az indirim yapılmış. Bu fiyatlar çıkarken aynı ölçüde çıkmadı. İnerken de aynı hızı bekliyoruz” dedi.

Markete yeni geldiği için tüm fiyatlara henüz bakmadığını söyleyen Gülşen Kızıldağ ise, “Yumurtayı 46 liraya aldım önceden daha pahalıydı. Bu kadar indirim yeterli değil ama biraz daha olursa yeterli olur” ifadelerini kullandı. (DHA)


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