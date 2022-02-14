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KDV indirimi etikete yansıdı! ŞOK, Migros, BİM... Bir bir indirime gidiyorlar

14.02.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranını etiketlere yansıdı. Karar sonrası marketler bir bir indirime gitmeye başladı. ŞOK, BİM ve Migros marketleri binlerce üründe indirim yaptıklarını duyurdu...

KDV indirimi etikete yansıdı! ŞOK, Migros, BİM... Bir bir indirime gidiyorlar

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranını etiketlere yansıdı. 14 Şubat Pazartesi günü itibarıyla marketlerde yüzlerce gıda ürününde indirime gidildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e inen KDV'nin ardından gözler raflara çevrildi. Yapılan KDV indirimi ŞOK Marketler'de raflarındaki yüzlerce ürüne yansıdı. Bugün itibarıyla başlayacak olan gıda ürünlerindeki fiyat indirimi bakliyattan yağa, tüm gıda ürünlerinde ŞOK'un onlarca kategorideki yüzlerce ürününe yansımış durumda.

BİR HAMLE DE MİGROS'TAN

İndirim haberi gelen bir başka market ise Migros oldu. Migros, gıda ürünlerindeki KDV indirimini 20 binden fazla ürüne yansıtırken, ilave olarak aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyayla hizmet vermeye devam edecek.

Migros'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 20 binin üzerinde ürünün fiyatının bu doğrultuda indirdiği belirtildi.

Açıklamada, KDV indirimine ek, aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyayla hizmet vermeye devam edileceği bildirildi.

BİM: RAFLARA YANSITTIK

İndirim uygulayan bir diğer önemli zincir market BİM. Marketten yapılan açıklamada, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

HAPPY CENTER: TĞM MARKETLERİMİZDE GEÇERLİ

Happy Center, KDV’de 7 puanlık indirimini tüm noktalarında hayata geçirdi. Happy Center KDV indirimini bugün sabah saatlerinden itibaren tüm marketlerinde etiketlerine yansıttığını duyurdu.

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