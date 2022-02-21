KDV indirimi sonrası akın ettiler! 5 litrelik yağ 92 lira...

Geçen yıl yaşanan büyük zamların ardından marketler Aralık 2021’in son haftasında sembolik bir indirim yapmıştı. Ancak marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yeniden yükselerek 119 liradan başlıyıp, 140 liraya kadar çıkıyordu. Temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu.İndirimi duyan vatandaşlar TMO ürün satış noktalarına adeta akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti.

5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu. TMO’nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağından temel gıda ürünlerine kadar KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından Van’da vatandaşlar TMO ürün satış noktalarına adeta akın etti. (İHA)



