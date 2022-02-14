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KDV indiriminin enflasyona yansıması nasıl olacak?

14.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildiğini açıklarken, sektörden de yüzde 7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini ifade etti. Temel gıda maddelerinde yapılan yedi puanlık KDV indiriminin fiyatlara tamamen yansıtılması halinde enflasyona iki ay içinde üzere 1.5 puan düşürücü etki yaratacağı tahmin ediliyor.

KDV indiriminin enflasyona yansıması nasıl olacak?

Enflasyon Ocak ayında yüde 50'ye yaklaşarak 20 yılın yeni zirvesine yükselirken, enflasyonu düşürmek için hafta sonunda temel gıdada KDV indirimi açıklandı.

KDV indirimleri bugün yürürlüğe girerken, Reuters'a bilgi veren üç ekonomistin hesaplamalarına göre vergi indiriminin tamamının fiyatlara yansıtılması halinde yıllık enflasyon 150 baz puan düşeceği tahmin ediliyor.

İndirim ay ortasında yapıldığı için etkinin bir kısmı Şubat ayında bir kısmı Mart ayında görülecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile indirimlerin artması halinde ise etki de aynı oranda artacak.

KDV gelirlerinde ise bugün başlayan indirimle 25-35 milyar TL bütçe maliyeti olması bekleniyor. Ekonomistler kullanıma ve indirime göre etkilerin değişebileceğine dikkat çekiyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ise vergi indirimlerinin tüketiciye yansıtılması için yoğun denetim yapacağını da açıkladı.

hep

ERDOĞAN KDV İNDİRİMİNİN ÜZERİNE İNDİRİM İSTEMİŞTİ

Erdoğan, enflasyonla mücadele amacıyla temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV %1'e çekildiğini açıklarken, sektörden de %7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde %14 indirim beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Cumartesi günkü açıklamasında, "KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz" dedi.

Kuru yeniden "istikrara kavuşturduklarını" belirten Erdoğan, "Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde Pazartesi gününden itibaren %7 KDV ve %7 sektör indirimi olarak toplamda %14'lük bir indirim yapılmasını bekliyoruz" dedi. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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