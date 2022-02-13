KDV'si yüzde 1'e indirilen temel gıda ürünleri neler? Resmi Gazete'de yayınlandı! KDV indirimi yapılacak ürünler hangileri?

KDV indirimi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda önümüzdeki süreçte ekonomide nelerin yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Sonrasında KDV indirimi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7’Lik bir indirim yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

KDV İNDİRİMİ YAPILACAK GIDA ÜRÜNLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar son olarak gece yarısında Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükûmet olarak, bu konuda atmaya söz verdikleri adımları birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti ve şunları söyledi:

“Bugün de, işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarın ki Resmî Gazete’de yayımlıyoruz. Az önce huzurlarınızda imzayı attım. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan indirimin başlama tarihi hakkında "Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

