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Keban HES 52 yılda yaklaşık 294 milyar kilovatsaat enerji üretti

Keban Hidroelektrik Santrali (HES), 52 yılda yaklaşık 294 milyar kilovatsaat elektrik üretti.

Keban HES 52 yılda yaklaşık 294 milyar kilovatsaat enerji üretti

Fırat Nehri üzerinde hizmete girdiği 9 Eylül 1974'te Türkiye'nin en büyük barajı ve hidroelektrik santrali olan Keban HES, ilk yıllarında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayarak ekonominin lokomotiflerinden biri oldu.

Kurulu gücüyle bugün Türkiye'nin üçüncü büyük hidroelektrik santrali olan Keban HES, yıllık 6,2 milyar kilovatsaat üretim kapasitesi, 1330 megavat kurulu gücü ve 8 ünitesiyle 52 yıldır ülkeye kesintisiz enerji sunuyor.

Santral, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,39 artışla 5,2 milyar kilovatsaatin üzerinde elektrik üretti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde 2019 yılında başlatılan ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Enerji Enstitüsü bünyesindeki Türk mühendis ve teknisyenler tarafından yürütülerek son aşamasına gelen yerli ve milli rehabilitasyon çalışmalarıyla santralin teknolojik altyapısı tamamen yenilendi, enerji verimliliğinde artış sağlandı.

"52 YILDA 294 MİLYAR KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin mühendislik tarihindeki en büyük adımlarından biri olan Keban HES'in, hizmete alındığı dönemde ülkenin en büyük barajı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Atatürk ve Karakaya'dan sonra üçüncü büyük hidrolik santrali olan Keban HES'in önemine işaret eden Hatipoğlu, "Keban Barajı'mız adeta Elazığ ile özdeşleşmiş bir Cumhuriyet anıtıdır. 1974'te faaliyete girdiğinden bu yana ülkemize çok büyük değer katmıştır. Keban HES kurulduğu yıllarda ülkemiz enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılamaktaydı. Ülkemizdeki artan enerji ihtiyacıyla bu oran elbette düştü ancak ülkemizdeki stratejik konumu hiçbir zaman için değişmedi." dedi.

Hatipoğlu, Keban HES'in 52 yıldır ülkenin enerji ihtiyacına katkı sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yapı kurulduğu günden bugüne yaklaşık 294 milyar kilovatsaat enerji üretimini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda hem Keban Baraj Gölü'nde hem de Karakaya Baraj Gölü'nde yürütülen balıkçılık çalışmalarıyla Elazığ, ülkemiz iç sularında su ürünleri üretiminde birinci konuma geldi. Yine Keban Baraj Gölü'nde şu an itibarıyla çalışmaları devam eden sulama projelerimizle Elazığ tarımda da ivme kazanmaya devam edecek."

"BU YIL 2019 YILINDAN DAHA FAZLA ENERJİ ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Keban HES İşletme Müdürü Bekir Kaya da santralin Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının yüzde 1,1'ini karşıladığını söyledi.

Bu yıl bereketli yağışların enerji üretiminde önemli bir artış sağladığını ifade eden Kaya, "Son 10 yılın ortalamasında 4,6 milyar kilovatsaat enerji ürettik. 2026 yılının eylül ayı itibarıyla 5,2 milyar kilovatsaat enerji üretildi. Son 10 yılda gelen su miktarı ortalama 15 milyar metreküp. Şu an itibarıyla gelen su miktarı 21 milyar metreküp civarında. 2019 yılında bereketli bir yıl geçirmiştik, 7 milyar kilovatsaat enerji üretmiştik. Bu yıl 2019 yılından daha fazla enerji üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Fırat Nehri Hidroelektrik Santrali Keban Baraj Gölü hes
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