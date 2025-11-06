FİNANS

Kefil nedir, hangi sorumlulukları taşır?

Hukuk alanında kullanılan ve Arapça kökenli bir kelime olan kefalet kelimesi, hukuki olarak bir tür sözleşme olarak değerlendirilir. Kefalet sözleşmesinin tarafları kefilden ve alacaklıdan oluşmaktadır. Alacaklı ve kefil arasında kurulmuş olan kefalet sözleşmesine borçlu kefil durumundaki kişidir.

Ferhan Petek

Ticari ve bireysel ilişkilerde, borçlu konumundaki kişinin mevcut sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunca alacaklı kefilden borcun tahsil edilmesine dair bir avantaj kazanır. Kefil konumunda olabilmek de bazı şartlara bağlıdır ve mevcut borcun ödenmemesinin muhataplarından biri de kefil olan kişidir.

Kefil nedir?

Borcu olan kişinin yerine borcun ödenmesini taahhüt eden kişi kefil olarak adlandırılmaktadır. Bir borç ilişkisinde ve anlaşmasında resmi olarak kanunlara göre kefil de borçlu kabul edilir. Alacaklı konumundaki kişinin borcu tahsil edebilmesi için sorumlu olan kişi kefil olur. Herkes kefil olamaz ve kefil olabilmek için kanunlar tarafından belirlenmiş olan bazı şartlar bulunmaktadır. Kefalet sistemine göre şu kişiler kefil olabilir:

  • Kefil olacak kişinin resmi olarak tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Bu da kişinin akıl sağlığının yerinde olduğu ve kanunlara göre reşit kabul edilen yaş olan 18 yaşını doldurduğu anlamına gelmektedir. Tam fiil ehliyeti bulunmayan kişiler kefil olamaz.
  • Türk Borçlar Kanununa göre eşler birbirlerinin onayını almadan kefil olamazlar. Bazı istisnaları bulunan bu kuralda ticari işletme sahibi olan eşlerin muafiyetleri söz konusudur.
  • Şirket ortaklığı bulunan kişiler ve yöneticiler eşinin rızası olmasa dahi kefil olabilirler.

Yapılan kefalet sözleşmesine göre yazılılık şartı, azami sorumluluk miktarının belirtilmesi, borç ve kefaletin belirlenebilir olması ile kefalet tarihi gibi temel özellikler bulunmaktadır. Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşmenin yazılı olarak hazırlanması gerekir.

Kefil borcun tamamından değil sözleşmede belirtilmiş olan azami sorumluluk tutarı kadar sorumlu tutulur. Bu miktarın kefil tarafından el yazısı ile yazılması şart tutulur. Aksi takdirde yapılan sözleşmenin hukuki geçerliliği bulunmaz. Sözleşmede kefilin sorumlu olduğu tutar ve şartlar net olarak ifade edilmek zorundadır. Borç doğduğu zaman ya da belli bir şart gerçekleştiği zaman kefaletin devreye girebilmesi söz konusudur.

Gerektiği durumlarda kefil talep edilebilir ve bir ürün satın almasından kredi kefilliğine birçok farklı kefil türü bulunabilmektedir. Kefalet sözleşmesinin geçerli kabul edilebilmesi için şu şartlar aranmaktadır:

  • Kefalet yazılı olarak sözleşme ile belirtilmelidir.
  • Borçluya kefalet edilmiş olan tutarın açık bir şekilde sözleşmede belirtilmesi zorunludur.

Kefil hangi sorumlulukları taşır?

Türkiye’deki kefalet sistemine göre kefiller adi kefil, müteselsil kefil olmak üzere iki farklı sınıfa ayrılmaktadır. Kefil olan kişinin sorumlulukları da buna göre değişebilir. Her iki durumda da kefil borcu ödemek zorunda kalırsa genel hükümlere ve kanunlara göre kefil ödediği parayı asıl borçlu olan kişiden de talep edebilir.

Müteselsil kefil:

  • Müteselsil kefiller önce asıl borçluya gidilmesi gerektiğini ifade edemez.
  • Müşterek borçlu sıfatı ile kefil olunur ve alacaklı banka uygun görüşe borcunu kefilden talep edebilir.

Adi kefil:

  • Kefil, banka kredi sözleşmesine adi kefil sıfatı ile imza atacağı için alacaklı banka önce alacağını asıl borçludan talep eder ve onun üzerinden borcunu takip eder.
  • Asıl borçlu olan kişi bu talep ya da takibe karşılık olarak verilen vade içinde borcunu ödeyemezse alacaklının kefil üzerinde takip hakkı doğar.
  • Alacaklı olan taraf önce kefil üzerine giderse kefil borca adi kefalet ile kefil olduğu için bunu beyan ederek alacaklıyı önce asıl borçluya gitmesi konusunda yönlendirebilir. İtiraz hakkı vardır.
