Kenevir yetiştiriciliğinde yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı: 21 ilde üretimine onay

Tarım ve Orman Bakanlığı, kenevir yetiştiriciliğine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen yönetmeliği yürürlüğe soktu. Yeni düzenlemeyle, uyuşturucu etkisi olmayan lif, tohum, tıbbi, sağlık ve kişisel bakım ürünlerine yönelik kenevir üretimi 21 ilde kontrollü şekilde yapılabilecek.

Lif, tohum ve sap üretiminin yanı sıra tıbbi ve sağlık ürünleri ile uyuşturucu etkisi olmayacak kişisel bakım ve destek ürünlerine yönelik kenevir yetiştiriciliğinin üretim sürecine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle, lif, tohum ve sap üretimi ile tıbbi ürünler, sağlık ürünleri, uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kişisel bakım ve destek ürünleri elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinin ekim ve dikiminden hasadına kadar üretim süreci, yöntemi ile kenevirden elde edilen çiçek ve yaprakların amacı dışında kullanımını engelleyecek her türlü tedbirin alınmasına yönelik gerekli kontrollere ilişkin görev ve sorumluluklar düzenlendi.

21 İLDE ÜRETİM YAPILABİLECEK

Buna göre lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük,Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak ile bu illerin ilçelerinde yapılabilecek.

Kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, açık ya da kapalı alanlarda olmak üzere lif, sap ve tohum üretimine izin verilen illerle tıbbi ve sağlık ürünlerinin yetiştirildiği yerlerde yapılabilecek.

Yetiştiricilik izni, lif, tohum ve sap üretimi için her yıl 1 Ocak-1 Nisan döneminde yetiştiricilik yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınabilecek. Tıbbi, sağlık ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi için başvurular ise aynı tarihlerde TMO'ya gerçekleştirilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kenevir üretimi ve işleme izni almak için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurulması gereklidir. Türkiye'de kenevir üretimi, yalnızca belirli illerde ve belirli koşullar altında izinli olarak yapılabilmektedir. Bu izin başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Nüfus kayıt örneği,
  • Üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi,
  • Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki,
  • Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirten uygun başvuru formu,( İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir)
  • Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin taahhütname, (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin edilebilir).

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
kenevir resmi gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
