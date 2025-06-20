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Kent Lokantasına zam geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı oturumu gerçekleşti. Toplantıda ise sosyal hizmetlerde sunulan bazı kalemlerin ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, 40 lira olan Kent Lokantısı menüsü 70 lira oldu.

Kent Lokantasına zam geldi!
Ezgi Sivritepe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu gerçekleşti. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Oy çokluğu ile alınan kararla birçok hizmete zam geldi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Kent Lokantaları oldu.

KENT-LOKANTASI

4 ÇEŞİT YEMEK 70 TL

İBB'nin 4 çeşit yemeği 40 TL'den sattığı Kent Lokantaları uzun bir süre gündem olmuştu. Vatandaşa ucuza yemek sunan Kent Lokantalarına zam geldi. Çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve sudan oluşan menünün ücreti 70 TL oldu.

KREŞLERE ZAM

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Hissenet
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Zam ibb Kent Lokantası
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