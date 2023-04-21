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Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Kentsel dönüşümde kira desteği verilen iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

21.04.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentsel dönüşüm kira yardımı miktarları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramın 1. gününde İstanbul'da konuştu. Kentsel dönüşümü hızlandıracak müjdeleri duyuran Erdoğan, kira desteği hakkında da konuştu. Peki, Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Kentsel dönüşümde kira desteği verilen iller hangileri?

Kentsel Dönüşüm kira yardımı ne kadar, kaç TL? Kentsel dönüşümde kira desteği verilen iller hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kentsel dönüşümde kira desteğinde artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kentsel dönüşüm hakkında konuşan Erdoğan kira destek yardımlarının yeni miktarlarını da açıkladı. İşte detaylar...

MÜJDELERİ DUYURDU

Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarını dönüştüreceklere iki önemli adımla destek oluyoruz. İlki kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Vatandaşlarımızın ister yerine ister rezerv alanda konutunun maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız borçlanacaksa ona kolaylık da sağlayacağız. 120 m2 3+1 ev için 900 bin TL devletten, kalan tutara 10 yıl vade. 100 m2 2+1 ev için 750 bin TL devletten, kalanı 10 yılda ödenecek. Tüm bu dönüşümler TOKİ kalitesiyle yapılacak ve hiçbir istismara maruz bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

para destek yardım

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Kentsel dönüşümde kira desteği miktarı artırıldığını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da kira yardımlarını 3 bin 500 TL'den 5 bin 250 TL'ye çıkarıyoruz." dedi.


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