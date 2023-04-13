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Kentsel dönüşüm kredisi üst limiti yükseltildi: Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL! Karar Resmi Gazete’de…

13.04.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da önlem kapsamında binaların yenilenmesi ve güçlendirilmesi adına 81 ilde çalışmalar başladı. Bu kapsamda kentsel dönüşüm kredisi için sağlanacak desteklerder anapara tutarı için üst limit yükseltildi. Güçlendirme için üst sınır 240 bin TL’den 320 bin TL’ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1,25 milyon TL'ye çıktı.

Kentsel dönüşüm kredisi üst limiti yükseltildi: Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL! Karar Resmi Gazete’de…

Kentsel dönüşüm için hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limitler yükseltildi.

TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!

Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BAŞVURU SÜRESİ 3 YILA UZATILDI

Karar ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı.

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YENİDEN YAPIM KREDİSİNDE LİMİT 1.25 MİLYON TL

Kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin TL'den 320 bin TL'ye, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin TL'den 1,25 milyon TL'ye, işyeri yapım kredisinde 600 bin TL'den 800 bin TL'ye ve işyeri edinme kredisinde 250 bin TL'den 350 bin TL'ye yükseltildi.


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Kentsel dönüşüm

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