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KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, maddeleri nelerdir? Meclis'te kabul edildi! Kentsel dönüşüm yasası maddeleri!

08.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yasa içeriği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Bahsi geçen kanun teklifi ile kat maliklerinin uzlaşmada 3’te 2’yi yakalama zorunluluğunun önüne geçilmesi planlanıyor. Peki, kentsel dönüşüm yasası nedir? Kentsel dönüşüm yasası maddeleri nelerdir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, maddeleri nelerdir? Meclis'te kabul edildi! Kentsel dönüşüm yasası maddeleri!

Kentsel dönüşüm yasası hakkında detaylar merak konusu oldu. Kanun teklifinin TBMM'den geçmesinin ardından kamuoyunun gündeminde yer alan konuya dair bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kanun teklifi ile 3'te 2 çoğunluk aranan dönüşüm kararları yüzde 50+1 ile alınabilecek. Kentsel dönüşüm yasası ile içeriğine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, kentsel dönüşüm yasası maddeleri...

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KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR, İÇERİĞİNDE NELER YER ALIYOR?

Kentsel dönüşüm yasası içeriği, Meclis'te kabul edildi. Kentsel Dönüşüm Kanunu ile afet riski altındaki alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ya da arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye, yenilemelere dair usul ve esasları düzenlenmektedir.

Türkiye'de 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizi afetlere dirençli hale getirmek için tek çare kentsel dönüşümü hızlandırmak"

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KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI MADDELERİ

Yönetici kadrolarının mali ve özlük hakları düzenlenerek, olası deprem risklerine karşı alınacak tedbirler belirlenecek. Ayrıca, kentsel dönüşüm için gerekli olan 3'te 2 şartı yerine salt çoğunlukla karar alınabilecek. 'Yarısı bizden' kampanyası çerçevesinde, maddi durumu yeterli olmayanlara devlet yardım edecek. Düzenlemeyle tebliğ ve tespit süreçleri hızlandırılacak. Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek.

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meclis tbmm

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