FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kenya'nın para birimi nedir? Kenya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kenya'nın para birimi nedir? Kenya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.03.2025 17:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya Cumhuriyeti, Afrika anakarasını doğusunda yer alan ülkelerden biridir. Ülkenin güneydoğu tarafında Hint Okyanusu yer almaktadır. Tanzanya, Somali, Etiyopya, Uganda, ülkenin sınır komşuları arasındadır.

Kenya'nın para birimi nedir? Kenya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İsmi ülkede yer alan Kenya dağından gelen Kenya, Bant udilerinden biri olan Kikuyu dilindeki bir kelimeden gelir. Kikuyu dilinde Kerenyaga kelimesi beyaz dağ anlamına karşılık gelmektedir ve Kenya Dağı bu ismi taşır. Daha sonra bu isim dağın bulunduğu ülkenin adı haline gelmiştir.

Kenya'nın para birimi nedir?

Kenya, toplamda 3.457 kilometrekare bir yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin merkez bölgesinde Türkçe karşılığı Çatlak Vadisi olan Rift Valley bulunmaktadır. Kenya Dağı ülkenin en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Nairobi, Kenya’nın başkentidir. Aynı zamanda bu şehir ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir.

Bitki örtüsü açısından çok çeşitlilik bulunan ülkede yaban hayat da oldukça çeşitlilik arz eder. Ülkede safari turları düzenlenmesinin bir nedeni de bu özelliktir. Kenya’da iklim olarak çeşitlilik söz konusudur. İklim 2 kısma ayrılır. Kenya’nın 1800 metreyi geçen yükseklerdeki kısımlarında nisan ve haziran ayları ile ekim ve kasım ayları arasında sağanak yağmurlar görülür.

Ülkede en soğuk olan dönemlerde günlük olarak 10 dereceyi bulan sıcaklıklarla yaşanır. Ocak ve şubat aylarında ise en sıcak günler yaşanır. Bu aylarda sıcaklık 25 dereceyi bulur. Temmuz ayında başkentte 11 ile 21 derece arasında sıcaklıklar değişebilmektedir.

Kenya'nın resmi para birimi Kenya şilini'dir.

Kenya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Standart of Organization) 4217 standardı, dünyadaki ülkelerin kullandığı para birimlerinin resmi olarak belirlenen kodlarından sorumlu bir standarttır. Buna göre Kenya’nın para birimi Kenya şilini'dir ve bu para birimine ait uluslararası kod KES olarak belirlenmiştir.

Ülkenin resmi para birimi olan Kenya şilini, 100 cente bölünmektedir. 1 şilin 100 cent olarak hesaplanır. Kenya Şilini Doğu Afrika’da yer alan en güçlü ve en sağlam para birimi olarak kabul edilir. Bu yüzden de Güney Sudan ve Somali’de bu ülkelerin yerel para birimlerine karşılık olarak Kenya şilini yaygın olarak kullanmaktadır.

Canlı Borsa
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...
En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindiEn düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi
Anahtar Kelimeler:
Kenya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

Borsa'da sert kayıp büyüyor!

Borsa'da sert kayıp büyüyor!

Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.