Kenya'nın para birimi nedir? Kenya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İsmi ülkede yer alan Kenya dağından gelen Kenya, Bant udilerinden biri olan Kikuyu dilindeki bir kelimeden gelir. Kikuyu dilinde Kerenyaga kelimesi beyaz dağ anlamına karşılık gelmektedir ve Kenya Dağı bu ismi taşır. Daha sonra bu isim dağın bulunduğu ülkenin adı haline gelmiştir.

Kenya'nın para birimi nedir?

Kenya, toplamda 3.457 kilometrekare bir yüzölçümüne sahiptir. Ülkenin merkez bölgesinde Türkçe karşılığı Çatlak Vadisi olan Rift Valley bulunmaktadır. Kenya Dağı ülkenin en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Nairobi, Kenya’nın başkentidir. Aynı zamanda bu şehir ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir.

Bitki örtüsü açısından çok çeşitlilik bulunan ülkede yaban hayat da oldukça çeşitlilik arz eder. Ülkede safari turları düzenlenmesinin bir nedeni de bu özelliktir. Kenya’da iklim olarak çeşitlilik söz konusudur. İklim 2 kısma ayrılır. Kenya’nın 1800 metreyi geçen yükseklerdeki kısımlarında nisan ve haziran ayları ile ekim ve kasım ayları arasında sağanak yağmurlar görülür.

Ülkede en soğuk olan dönemlerde günlük olarak 10 dereceyi bulan sıcaklıklarla yaşanır. Ocak ve şubat aylarında ise en sıcak günler yaşanır. Bu aylarda sıcaklık 25 dereceyi bulur. Temmuz ayında başkentte 11 ile 21 derece arasında sıcaklıklar değişebilmektedir.

Kenya'nın resmi para birimi Kenya şilini'dir.

Kenya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Standart of Organization) 4217 standardı, dünyadaki ülkelerin kullandığı para birimlerinin resmi olarak belirlenen kodlarından sorumlu bir standarttır. Buna göre Kenya’nın para birimi Kenya şilini'dir ve bu para birimine ait uluslararası kod KES olarak belirlenmiştir.

Ülkenin resmi para birimi olan Kenya şilini, 100 cente bölünmektedir. 1 şilin 100 cent olarak hesaplanır. Kenya Şilini Doğu Afrika’da yer alan en güçlü ve en sağlam para birimi olarak kabul edilir. Bu yüzden de Güney Sudan ve Somali’de bu ülkelerin yerel para birimlerine karşılık olarak Kenya şilini yaygın olarak kullanmaktadır.