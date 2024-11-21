Kesenin ağzı açıldı, 24 bin TL'ye çıktı! Bankalar yarışa girdi 'EMEKLİYE EK GELİR'

Yeni yıla girerken bankalar maaş müşterisini artırmak için promosyon fiyatlarını güncelledi. Yeni yıl öncesi emekli maaşları zamlanmadan promosyonlarda kampanyalar başladı. Bankalar yarış içinde, emeklileri kendi bankalarına çekmeye çalışıyor. Peki emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor?

TV100'de yer alan habere göre; emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya taahhüt veren emekliler aldıkları maaş tutarına karşılık belirlenen promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor. Yeni yıla girerken de bankalar maaş müşterilerini artırmak için promosyon kampanyalarını güncelledi. Rakamları arttırarak adeta bir yarışa girdiler. Peki, şu an bankaların promosyon kampanyaları ne oldu? Bankalar emekli banka promosyonu olarak ne kadar veriyorlar?

Konuyla ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen "Şu an EYT süreci halihazırda hem devam ediyor hem de 2025-2024 arası enflasyon farklarından kaynaklı emekli aylıkları 2024'te daha yüksek olacağı için aktif bir şekilde emekliliğe başvuran sayısı da arttı. Hem bu yeni başvuranları, yeni emekli olanları bankaya çekmek hem de bu yeni emekli olanların arkadaşlarını, dostlarını da çekmek adına bir promosyon güncellemesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Güncellenen promosyon fiyatlarını tabloda gösteren Elmen "12 bin 500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar olarak ve 12 bin 500 TL ve üzeri emekli aylı olanlar olarak ayrılıyor" dedi.

12 bin 500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlar kısmının dul yetim aylığı ya da çeşitli sosyal yardımlar alanlar için geçerli olduğunu belirten Elmen "Bir bankada 12 bin 500 TL'ye kadar alan biri 6 bin 000 TL'ye varan promosyonu alabiliyor. Aynı banka daha üzeri alana da 12 bin TL veriyor" dedi.

Bir başka bankadan örnek veren Elmen "Bir başka banka 9 bin TL ile başlıyor, 18 bin TL'ye kadar çıkabiliyor nakit ödemeler ve artı promosyonlarla beraber" ifadelerini kullandı.

Başka bir banka için "10 bin TL'ye çıkıyor artı olarak 20 bin TL" derken en fazla veren bir iki banka olduğunu söyleyen Elmen "Bunlar da 12 bin TL veriyor yani maaşınıza denk bir rakam veriyor ya da 24 bin liraya kadar çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Kampanyaların özelliklerini anlatan Elmen "Bunun dışında tabii ek bir ödemeler de olabiliyor. Yani 24 bin lirayı nakit olarak verebilen ya da bunu 12-12 olarak bölebilen bankalar var. Sizin biraz da pazarlığınıza bağlı olarak değişiyor, tamamen pazarlık sistemine döndü. Bunun dışında ek promosyon ödemeleri, kredi kartına puan olarak yükleme yapmak, fatura getirene artı bir ödeme, örneğin 500 TL, 250 TL gibi bir ödeme yapmak, başka emekli arkadaşını getirene bir ödeme 250 lira, 100 lira gibi... Bu tip artıları da oluyor" ifadelerini kullandı.

Elmen "Bu banka promosyonlarının tek şartı 3 yıl aynı bankada kalma taahhütü vermektir. Ama daha önce bununla ilgili baskı yapıyorlardı lakin bankadan çıkabilme lüksünüz var. Yani bankaya bir kredi sözleşmesi yapmadıysanız, genelde kredi sözleşmesinde aslında bu maddenin olmaması gerekiyor ama ekliyor banka da kendini korumak adına, aktif olarak bir bankada şu an promosyon olan biri örneğin geçen promosyon döneminde 12 bin lira almış ama diğer bankaya gidip 18 bin TL alabiliyor. Kaldığı sürenin geri kalan kısmını iade ediyor bankaya ve diğer bir bankaya geçebiliyor. Bununla ilgili sizi kimse engelleyemez bir şeyin altına imza atmadıysanız. Yani taahhütname formu geçerli değildir. Kredi ile bağlamadıysa sizin maaşınızı, maaşları bağladığı için çıkamayabiliyorsunuz. Maaşınızı bağlamadıysa o bankaya kalan tutarı iade edip karlı çıkarak 3-4 bin lira da olsa fazla maaş alabiliyorsunuz ki emekliler için önemli bir rakamdır bu" şeklinde konuştu.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BANKA PROMOSYONLARI NELER?

Elmen "En düşük şu anda 12 bin 500 TL altı alanlar için 6 bin lira promosyon oluyor. 12 bin 500 lira üzeri olanlar için 12 bin lira. En fazla da 12 bin 500 TL altı alanlar için 12 bin lira, ve üzeri alanlar için de 24 bin lira olarak belirtildi. Ama dediğim gibi bankaların çeşitli prosedürleri var, değişkenlik gösterebiliyor, gidip gene emeklimize pazarlık masası açıldı, gidip tek tek banka banka görüşüp ona göre kararlarını verebilirler" dedi.

"EMEKLİYE EK GELİR OLARAK ADLANDIRILIYOR"

TV100 muhabiri İzel Topaloğlu ise "Bankalar 2024 kasım ayı için promosyon fiyatlarını güncelledi. Kesenin ağzını açtı diyebiliriz. Aslında bu emekliye bir ek gelir olarak da adlandırılıyor bu promosyon fiyatları. Dediğimiz gibi Kasım ayında güncellenen promosyon ücretleri en yüksek 24 bin liraya kadar ulaştı. Melis Hanım'ın da dediği gibi burada emeklilere artık iş düşüyor; banka banka gezerek onlar da kendi promosyon fiyatlarını öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.