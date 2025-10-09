'Kesinlikle çıkacak' 3600 ek gösterge, disiplin affı, memur, memur emeklisi... 'Yarım milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor'

İşçi ve memur arasındaki maaş farkı sorunu ne olacak? 3600 ek gösterge ne oldu? Çalışanları bekleyen düzenlemeler neler? SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

TGRT Haber yayınında konuşan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Çok sayıda vaat bekleyenler var, talepleri olanlar var. Bunlarla ilgili adım adım takip ediyoruz. Şunu söyleyelim; Meclis'e baktığımız zaman çalışma hayatı ile ilgili, sosyal güvenlik ile ilgili, genel sağlık sigortası ile ilgili bir düzenleme öngörülüyor. Bunu veren kim? Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bir kanun teklifi var. Bu da 3 yaşına kadar olan bebeklerin sadece kamu hastanelerinden değil, şartsız bütün ailelerin çocuklarının özel hastanelerden ücretsiz faydalanmasına yönelik bir kanun teklifi olduğunu görüyoruz.

"3600 EK GÖSTERGE ÇIKMAYACAK MI KARAMSARLIĞINA KAPILAN ÇOK SAYIDA MEMURUMUZ VAR"

Onun dışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde neler konuşuluyor çalışanlarla ilgili yine emeklilerle ilgili baktığımız zaman şunu söyleyelim; 3600 ek gösterge hep gündemde. Yarım milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor 3600 ek gösterge. Dolayısıyla 3600 ek gösterge çıkmayacak mı karamsarlığına kapılan çok sayıda memurumuz var. Onun kesinlikle çıkacağını söyleyebiliriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gündeminde olduğunu söyleyebiliriz.

MEMURLARIN DİSİPLİN AFFI

Yine 2006 yılından beri memurlar af bekliyordu, disiplin affı bekliyor. En son 2006 yılında çıkmıştı. Dolayısıyla memurların disiplin affı ile ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönde bir düzenleme olabilir. Ancak devlet aleyhine işlenen suçlar gibi daha dar kapsamlı bir düzenleme söz konusu olabilir.

İŞÇİ - MEMUR MAAŞ FARKI

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar var. Bunu şöyle özetleyelim; mesela bir güvenlik görevlisi yardımcı hizmetler sınıfındaysa aldığı ücretle normal bir işçi, kamu işçisi arasında bir dengesizlik var. Ve dolayısıyla şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına özellikle memur sendikalarının en çok getirdiği konu şu; işçi ve memurlar arasında olağanüstü bir maaş dengesizliği var. Örnek; memur statüsünde olan bir güvenlik görevlisi 50 bin TL civarında maaş alırken işçi statüsünde olan 70 bin TL civarında alıyor, bunu memur sendikaları dile getiriyor. Dolayısıyla arada bir uçurum var, ben azından bu uçurumu kapatın deniyor. Neden? Diyorlar ki memur KPSS ile sınava giriyor, üniversiteyi bitiriyor, bilmem neleri bitiriyor, diğeri hiç sınavsız giriyor, dolayısıyla bu kadar ücret farkı çekilmez... Şu anda kamunun en önemli sorunu ücretler arasında inanılmaz bir adaletsizlik ve uçurum var. Yanlış anlaşılma olmasın elbette ki işçilerimizin maaşı çok yüksek olsun ama buna mukabil emsal çalışanların da ücretlerinin aynı olması lazım çünkü aynı işte eşit ücret olması gerekiyor. Bunlar gündemde.

Yine yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar var, onların durumu son derece vahim, 100 binlerce çalışan var, genel idare hizmetlerine geçirilmesiyle ilgili gündeme geldiğini söyleyebiliriz bunu. Önümüzdeki dönemlerde kamu çalışanlarıyla ilgili büyük düzenlemelerin olacağını söyleyebiliriz"