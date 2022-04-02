Kestane balının fiyatını duyan Muharrem İnce'nin tepkisi olay oldu! 'Aboov, bu ne yahu?'

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, ramazan alışverişine çıktı, o anları kayıt altına aldı. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kasada 1447 lira tutan alışverişi, "Market arabası deyip geçmeyin, çok yakıyor çok!" notuyla duyurdu. Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin domates, biber, et, bal ve bulgur gibi ürünler aldığı görüldü.

KESTANE BALININ FİYATINI DUYUNCA ŞOK OLDU

Alışverişin en dikkat çeken diyaloglarından biri de İnce’nin market çalışanına kestane balı sorduğu anlar oldu. 450 gramlık kestane balının 130 lira olduğunu duyan Muharrem İnce, “Aboov, bu ne yahu” diyerek tepki verdi. Domates almak için reyona giden İnce, oradaki fiyatları görünce de, “Bunu kuyumcu tartsa daha iyi” dedi.

İnce, kasaya geldiğinde tutan miktar karşısında kısa bir şaşkınlık yaşadı. İnce'nin alışverişi toplam 1447 lira tuttu.

"BAYRAMDAN ÖNCE TEKRAR GELECEĞİM"

Videonun sonunda kasiyerle konuşan ve 1447 lira tutan alışverişine tepki gösteren İnce, arefe günü markete tekrar geleceğini belirterek fişi saklayacağını söyledi. 1 ay sonra tekrar geldiğinde enflasyon kıyaslaması yapacağını belirten İnce, daha sonra marketten ayrıldı.

İNCE’NİN ÜRÜNLERE ÖDEDİĞİ MİKTAR

Kameralara yansıyan görüntülerde İnce'nin peynire 69.90, sucuğa 88.70 lira ödeme yaptığı görüldü. Domatesin kilosuna 27.50 lira veren İnce "Bunu kuyumcu tartsa daha iyi olur" ifadelerine yer verdi. İnce, alışverişinin devamında kıvırcığının tanesine 11.99, biberin kilosuna 45.99, Kudüs hurmasının yarım kilosuna 39, 450 gram bala 130, kâğıt havlu mendile 118, dana kuşbaşının kilosuna ise 108 lira ödeme yaptığı kayıtlara geçti.



