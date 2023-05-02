KGM BAŞVURU EKRANI 2023: İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanlar

KGM başvuru ekranı 2 Nisan 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3 bin personel alımı yapılacak. 3000 personel alımı için ilanalar İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak ve başvurular 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurularına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte KGM başvuru ekranı...

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

KGM 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuruların 5 gün ilanda kalacağı belirtildi.

İŞKUR KGM 3000 PERSONEL ALIMI EKRANI İÇİN TIKLAYIN



KGM 3000 PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BRANŞ VE MESLEK DAĞILIMI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

