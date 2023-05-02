FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KGM BAŞVURU EKRANI 2023: İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanlar

KGM BAŞVURU EKRANI 2023: İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanlar

02.05.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar, İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3 bin personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından hız kazandı. Farklı meslek gruplarında yapılacak olan personel alımı başvuruları İŞKUR'un web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru şartları neler? KGM personel alımı başvuruları başladı mı? İşte KGM başvuru ekranı...

KGM BAŞVURU EKRANI 2023: İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı başvuru şartları neler? Branş dağılımı ve kontenjanlar

KGM başvuru ekranı 2 Nisan 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 3 bin personel alımı yapılacak. 3000 personel alımı için ilanalar İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak ve başvurular 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurularına ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte KGM başvuru ekranı...

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

KGM 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuruların 5 gün ilanda kalacağı belirtildi.

0x0-karayollari-isci-alimi-2023-iskur-karayollari-personel-alimi-ne-zaman-kgm-esubeiskurgovtr-basvuru-ekrani-1682600165572

İŞKUR KGM 3000 PERSONEL ALIMI EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KGM 3000 PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BRANŞ VE MESLEK DAĞILIMI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı için 3 seçenek masada! Asgari ücret zammı için 3 seçenek masada!
Bakan Bilgin'den canlı yayında çarpıcı açıklamaBakan Bilgin'den canlı yayında çarpıcı açıklama
Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyorMemuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Bilgin duyurdu

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

En düşük emekli maaşı ile ilgili yeni açıklama! '11 bin lirayı geçecek…'

Türk-İş'ten Hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

Türk-İş'ten Hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Sosyal medya ele verdi! “Aldatıldığımı 35 bin kişinin önünde öğrendim”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.