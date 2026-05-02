KGM'den İzmir Çevre Yolu açıklaması! "İddialar asılsız"

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarda; daha önce Ankara Çevre Yolu için dile getirilen asılsız iddiaların, bu kez İzmir Çevre Yolu üzerinden tekrar kamuoyu gündemine taşındığının görüldüğü belirtildi.

"HERHANGİ BİR KARAR ALINMADI"

Açıklamanın devamında "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve ücretsiz olarak hizmet vermekte olan çevre yollarının mevcut işletme yapısının değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar söz konusu olmadığı gibi, ücretli hale getirilmesine yönelik bir çalışma da bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır