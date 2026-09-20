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İstanbul Havalimanı uçuş sayısında dünyada ilk 5'te, Avrupa'da zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5'inci sırada yer aldığını, günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

İstanbul Havalimanı uçuş sayısında dünyada ilk 5'te, Avrupa'da zirvede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5'inci sırada yer aldığını, günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, EUROCONTROL'ün 17 Eylül Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul Havalimanı uçuş sayısında dünyada ilk 5 te, Avrupa da zirvede 1

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA ZİRVEDE

Rapora göre İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 7-13 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Havalimanımızı, günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığına işaret ederek, Antalya Havalimanı'nın da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldığının altını çizdi.

İstanbul Havalimanı uçuş sayısında dünyada ilk 5 te, Avrupa da zirvede 2

DÜNYANIN EN YOĞUN 5 HAVALİMANI ARASINDA

Bu havalimanının küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'mız, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5'inci sırada yer aldı. Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı."

İstanbul Havalimanı uçuş sayısında dünyada ilk 5 te, Avrupa da zirvede 3

TÜRKİYE HAVA TRAFİĞİNDE 6'INCI SIRADA

Uraloğlu, ülke bazındaki hava trafiği verilerine de değinerek, Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını, günlük ortalama uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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