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Kıbrıs turizmine 80 milyon dolarlık yeni yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı: - "Türkiye'deki yatırımlarımızın yanı sıra uluslararası yatırımlara devam ediyoruz. Yeni yatırımımız Concorde Tower Lefkoşa yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım. Bununla birlikte Kıbrıs'taki toplam yatırımımız 250 milyon dolara ulaşacak" - " Ekonominin iyi gitmesi yatırım iştahını otomatik olarak tetikleyen bir durum" - "Geçen sene Türkiye'de turizmden çıkmayı düşünen şirketler, zor durumda kalıp tesislerin el değişmesi söz konusu olan bir ortam varken, bu sene bu durum ortadan kalktı"

KIBRIS (AA) - Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı, "Türkiye'deki yatırımlarımızın yanı sıra uluslararası yatırımlara devam ediyoruz. Yeni yatırımımız Concorde Tower Lefkoşa yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım. Bununla birlikte Kıbrıs'taki toplam yatırımımız 250 milyon dolara ulaşacak." dedi.

Zafer İnşaat Yatırım Holding bünyesinde hizmet veren Concorde Hotels&Resorts, Kıbrıs'taki ikinci yatırımını Lefkoşa'ya yaptı.

Kıbrıs'ta basın mensupları ile bir araya gelen Yağcı, şirketin Türkiye ve uluslararası yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yağcı, Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra uluslararası yatırımlara devam ettiklerini belirterek, yeni yatırımları Concorde Tower Lefkoşa'nın yaklaşık 80 milyon dolar olduğunu, bununla birlikte Kıbrıs'taki toplam yatırımlarının 250 milyon dolara ulaşacağını aktardı.

Yeni otelin 2020 yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya başlayacağını bildiren Yağcı, şirketin faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Uluslararası faaliyetlerimizden elde ettiğimiz geliri turizm alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye ve Kıbrıs'ta değerlendiriyoruz. Lefkoşa'da şehir otelciliği henüz istenen seviyede değil. Etkinlik yapılacak, konferans düzenlenecek, basın toplantısı yapılacak otel yok. Türkiye'den gelen bürokrasinin burada toplanıp, etkinlik yapabileceği bir kongre alanı yok. Bu eksik alanı tamamlamak adına böyle bir yatırım yaptık. Antalya'da 2005'ten bu yana turizme hizmet veriyoruz. Bodrum'da kısmi olarak tamamlanmış bir yatırımımız var, buradaki otelimizi de 2021 ya da 2022 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz."

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yağcı, geçen sene zor dönemler yaşandığını anımsattı.

Yağcı, "Ekonomi ile ilgili göstergeler şu an hayatın devam ettiğini gösteriyor. Ekonominin iyi gitmesi yatırım iştahını otomatik olarak tetikleyen bir durum. Geçen sene iyiye giden en önemli şey, iyiye giden göstergelerini turizmdeki yatırım iştahını beslemesi. Geçen sene Türkiye'de turizmden çıkmayı düşünen şirketler, zor durumda kalıp tesislerin el değişmesi söz konusu olan bir ortam varken, bu sene bu durum ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin turizmde gidecek çok daha büyük potansiyeli var"

Türkiye ve Kıbrıs'ın turizm potansiyellerini değerlendiren Yağcı, "İki ülkede de turizm, büyümeye çok açık bir alan. Türkiye turizmde, özellikle son bir kaç senede büyük büyüme trendleri gösterse de daha gidecek çok daha büyük potansiyeli var. Türkiye'de verilen hizmet ile dünyada rekabet edebilecek kimse yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yağcı, Türkiye'nin turizm alanında çok güçlü bir altyapısı bulunduğuna işaret ederek, turizm alanında gidilecek noktadan herhangi bir limit olmadığını söyledi.

Kıbrıs'ta da son birkaç yıldır turizm paradigmasının değiştiğine dikkati çekerek, "Kıbrıs denildiğinde eskiden akla sadece casino gelirdi. Burada biz bu işi, gerçek manada otelcilik ve resort anlayışına çevirdik. Bütün kurgumuzu buna göre yaptık. Müşteri profilimize baktığımızda ise yüzde 45-50 arası Türk ve Kıbrıslı, geri kalanı yabancı." ifadelerini kullandı.

- "Enerjide yatırım iştahımız devam ediyor"

Şirket olarak yenilenebilir enerji yatırımında iştahlarının devam ettiğini dile getiren Yağcı, ilerleyen dönemde Kıbrıs yatırımlarında tüketilen enerjinin bir kısmını kendilerinin üretip karşılayacağını söyledi.

Enerji maliyetlerinin Kıbrıs'ta Türkiye'ye göre çok yüksek olduğunun altını çizen Yağcı, "Antalya'da 1 yıldaki enerji maliyetimize, Kıbrıs'ta 1,5 ayda ulaşıyoruz. Türkiye ve Kıbrıs'ta 2 bin 500'e yakın istihdam yaratıyoruz. Aynı zamanda Kıbrıs'ta kendi enerjimizin büyük bir bölümünü karşılamak üzere yenilenebilir enerji yatırımı planlıyoruz." dedi.

- Yeni yatırımda ana omurga 'Her şey dahil' üzerine olmayacak

Toplantıda verilen bilgilere göre, lüks ve butik hizmet anlayışıyla hizmet verecek Concorde Tower Lefkoşa'nın 2020 yılı haziran ayında açılması planlanıyor.

30 bin metrekare kapalı alanda 125 oda ve 250 yatak kapasitesi ile hizmet verecek olan Concorde Tower Lefkoşa'nın ana omurgası "Her şey dahil" sistemi üzerine olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Concorde Hotels&Resorts, Zafer İnşaat Yatırım Holding, Zafer İnşaat Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yağcı,

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