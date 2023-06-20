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KIDEM TAZMİNATI 2023: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?

20.06.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı 2023 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplandı ve beklenen açıklama yapıldı. Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Peki, asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

KIDEM TAZMİNATI 2023: Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı ne kadar oldu, kaç TL?

Kıdem tazminatı 2023 asgari ücret ara zammı hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Kıdem tazminatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak duyurması sonrası merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ara zammı ile yeni kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...

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KIDEM TAZMİNATI NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.

KIDEM TAZMİNATI 2023 BELLİ OLDU

Kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 TL oldu. Konuya dair örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu.

(Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Asgari ücrete ara zan açıklandı. Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu.

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MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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kıdem tazminatı

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