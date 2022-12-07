Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Kıdem tazminatı 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı kaç? gibi soruların yanıtları da gündeme geldi. 2023 kıdem tazminatı hesaplamasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

KIDEM TAZMİNATI 2023 NE KADAR OLACAK?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6471 lira açıklanmıştı.

Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 64 bin 700 lira.

(Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 8412 liraya,

yüzde 40 zam yapılması durumunda 9059 liraya,

yüzde 50 zam yapılması durumunda 9706 liraya yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, konut vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.

