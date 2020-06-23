Kıdem tazminatı fonu nasıl olacak? İşte Yeni kıdem tazminatı düzenlemesinin detayları

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu istihdam kalkanı paketiyle birlikte kıdem tazminatı konusunda yeni bir dönem başlayacak.

Orta vadeli planda yer aldığı belirtilen kıdem tazminatı fonu çalışmasına ilişkin soru işaretleri de yanıt bulmaya başladı? Fonun, tarafların uzlaşmasıyla tamamlayıcı emeklilik sigortasının bir parçası olması öngörülüyor.

KIDEM TAZMİNATINDA NELER DEĞİŞECEK?

Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutarı çalışanlar, 60 yaşında alabilecek. 60 yaşında hesapta biriken paranın yüzde 25'i peşin olarak alınabilecek, kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için çalışanlara ek gelir olarak verilecek. İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumlar ise istisnai olarak değerlendirilecek ve öncesinde ödeme yapılabilecek. Ama tutar burada sınırlı olacak. Örneğin ilk konut alımında biriken tutarın yüzde 10'unu çalışan çekebilecek.

TARAFLAR DİNLENİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, dün sosyal taraflarla biraraya geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da yer aldığı toplantıya, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Toplantıda kıdem tazminatı ve istihdam kalkani paketi görüşüldü.