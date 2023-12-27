FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024: Asgari ücret ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte tavan ve taban tutar!

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024: Asgari ücret ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte tavan ve taban tutar!

27.12.2023 14:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminatı 2024 asgari ücret zammı ile şekillendi. Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen veya emeklilik dolayısıyla işinden ayrılan personele çalıştığı süreye göre, işyerince toplu olarak ödenir. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamı açıklandı. Peki, 2024 kıdem tazminatı ne kadar oldu, tavan ve taban tutar kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA 2024: Asgari ücret ile kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte tavan ve taban tutar!

Kıdem tazminatı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlandı. Kıdem tazminatı personelin çalıştığı her tam yıl için işveren tarafından 30 günlük brüt aylık üzerinden hesaplama yapılır. Hesaplamaya yol ve yemek masrafı konut ve eğitim gibi sosyal yardımlar da eklenir. Bu konuda baz alınan husus, sözleşme sona erdiğinde çalışanın en son iş gördüğü tarihte hak kazandığı son ücrettir. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı sonrası Yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 kıdem tazminatı ile ilgili detaylar...

işp

KIDEM TRAZMİNATI 2024 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zam sonrası 2024 kıdem tazminatı taban rakamı de değişti. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL'ye yükselmiş olacak.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı hesaplaması İş Kanunu kapsamında bulunan hususlara göre gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda ülkemizde bu tutar hesaplanırken işçinin çalışma süresi ile son brüt maaşı gibi temel unsurlar baz alınmaktadır.

Bundan mütevellit kıdem tazminatı tutarının brüt maaş, katsayı ve kıdem tazminatı oranı gibi değerlerin çarpımına eşit olduğu söylenebilir.

Bahsi geçen hesaplamada bulunan katsayı değeri 30 gün olarak belirtilebilir.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanılması için personelin mevcut iş yerinde en az 1 sene boyunca çalışmış olması gerekmektedir.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

  • İş akdinin işveren tarafından haklı sebeplerle feshedilmediği saptanan çalışanlar,

  • İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen personel ya da işçiler,

  • Askerlik sebebiyle iş yerinden istifa eden kişiler,

  • Evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını isteyen kadın çalışanlar.

Y

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

  • İşsizlik ödeneği,
  • Stajyer maaşı
  • Kıdem tazminatı,
  • Askerlik ve doğum borçlanması,
  • 65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)
  • Engelli aylığı
  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
  • İsteğe Bağlı Sigorta primleri
  • SGK taban ve tavan primleri


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladıAsgari ücret zammı belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı
Yeni asgari ücretteki 2 lira detayı sosyal medyayı salladı! "Hele o iki lira nedir?"Yeni asgari ücretteki 2 lira detayı sosyal medyayı salladı! "Hele o iki lira nedir?"
Çok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdiÇok konuşulacak asgari ücret paylaşımı! "Hesap yaptım" diyerek tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kıdem tazminatı cumhurbaşkanı erdoğan Asgari ücret 2024 kıdem tazminatı 2024
En Çok Okunan Haberler
Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

Asgari ücret son dakika! Her an 2024 zammı açıklanabilir

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

1 Ocak’tan itibaren 5 yeni uygulama hayata geçiyor!

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Asgari ücret toplantısı sürerken canlı yayında açıkladı! Ankara bu rakamı konuşuyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.