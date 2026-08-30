Kıdem tazminatı için kritik şartı uzman isim açıkladı: Çalışanları ilgilendiriyor

Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı? Emekli olmadan kıdem tazminatı alma şartları neler? Milyonlarca çalışan bu soruların yanıtını araştırırken uzman isimden kritik değerlendirmeler geldi.

Çalıştıkça tazminat birikirken milyonlarca çalışan emekli olmadan kıdem tazminatı alınıp alınamayacağını merak ediyor. Kanal D Haber'de konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz "Emekli olmadan kıdem tazminatı alabilir miyim? Evet alabiliriz" dedi.

EMEKLİ OLMADAN NASIL KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR?

Yılmaz "İşe giriş tarihi sizin emeklilik kriterinizi belirliyor. Eğer 1999 öncesinde işe girdiyseniz farklı kanun, 2000 ile 2008 arasındaysa farklı, 2008 sonrasında farklı kanunlarımız var" ifadelerini kullandı.

1999 öncesinde işe girenler için emeklilik şartında 15 yıl süre geçmesi gerektiği belirtilirken Yılmaz "55 ve 60 yaşları arasında, 3600 gün şartı var" dedi. 2000-2008 arasında ise Yılmaz "25 yıl, 58 - 60 yaş, prim günü 4500 gün" ifadelerini kullandı. Devamında Yılmaz "2008 sonrasında ise süreyi kaldırdılar. Yaş olarak 61 ile 65, 4600 ile 5400 gün arasında ise kıdem tazminatı alınabilir" şeklinde konuştu.

Sadece prim günü ve işe giriş tarihi kriterleri karşılanmasının da kıdem tazminatı için yeterli olduğu kaydedildi. Yılmaz "Emeklilikle ilgili olan kriterlerin diğer şartlarını yerine getirdim, yaş şartını bekleyeceğim, yaşımla ilgili gelince emekli olacağım kıdem tazminat yazısı veriliyor" dedi.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bununla ilgili brüt maaşı 50 bin TL olan bir çalışanın 10 yılda ne kadar kıdem tazminatı hak ettiği hesaplandı. Yılmaz "50 bin TL'yi 10 yıl üzerinden çarpıldığı takdirde 500 bin liraya tekabül etmiş oluyor. Kesinti olarak sadece damga vergisi var. Binde 7.59. 500 binin binde 7,59'u 3.795 TL'ye denk geliyor. 496 bin 205 liraya tekabül ettiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.