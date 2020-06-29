Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Yeni kıdem tazminatı sistemi uzun süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile alakalı çalışmalar devam ederken kıdem tazminatı modeli hakkında da çalışanları yeni düzenlemeler bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son olarak “Ergene Çevre Koruma Projesi” kapsamında gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamalar, yeniden “Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?” sorularına neden oldu. Peki, kıdem tazminatı kaldırıldı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende yaptığı açıklamalarla işçi ve işveren sendikalarına seslendi. Günlerdir işçi ve işverenleri rahatsız eden asılsız dedikoduların yayıldığını dile getiren Erdoğan, hem çalışanların hem de işverenlerin yaşadığı bazı sorunlara çözüm getiren bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sigortalı çalışanların sahip olduğu bir hak olan kıdem tazminatı hakkının, birilerinin insafına bırakılmaması için kalıcı bir sistem üzerinden yoğunlaşıldığını söyleyen Erdoğan, işçi ve işveren kurumlarının bu konuyu kendi aralarında halledemediklerine değindi. Atılan diğer adımlarda olduğu gibi bu konuda da işçinin yanında olduklarını aktardı.
“Kıdem tazminatı kalkacak mı?” sorusuna yanıt olarak henüz bazı noktalar belirsizliğini sürdürürken tamamlayıcı emeklilik sistemi ile alakalı iki model üzerinde duruluyor. İlk modelde çalışanların tamamına zorunlu tutulması, ikinci modelde ise isteğe bağlı olması düşünülüyor. Kıdem tazminatı fonu hakkında çalışmalar devam ediyor. Yeni kıdem tazminatı fonu ile alakalı planlanan modelde 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü, sistemdeki günü devam ediyor. Kalan 11 gün ise fonda birikiyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde sigortalı çalışanların geçmişe dönük kıdem haklarının aynı şartlarla korunması planlanıyor. “Yeni tazminat yasası ne zaman yürürlüğe girecek?” sorusuna cevap olacak çalışmalar ve önemli gelişmeler devam ediyor.
Kıdem tazminatı; sigortalı çalışanların, çalıştıkları süre boyunca emeklerinin karşılığını almalarını sağlayan yasal bir sistem olarak geçiyor. Yeni kıdem tazminatı kanunu ile alakalı olarak ise öncekinden farklı bir model üzerinde duruluyor. Bahsedilen iki formülden bir tanesi, 11 günlük kıdemin kıdem tazminatı fonuna aktarılmasını içeriyor. Diğer formülde ise kıdem tazminatı fonu için %6’lık bir prim kesintisi düşünülüyor.
Üzerinde çalışılan yeni sistem ile alakalı pek çok vatandaşın cevabını merak ettiği soruların başında “Kıdem tazminatı fonu nedir?” sorusu geliyor. Kıdem tazminatı fonu, tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir parçası olarak görülüyor. Maaşta yapılacak kesintilerin emeklilik için fonda biriktirilmesi planlanıyor. Fonda biriken primlerle işçinin haklarının ve emekliliğinin güvence altına alınması amaçlanıyor. Yeni sistemde işçinin tazminatının bir kısmını işten ayrıldığında, bir kısmını ise emekliliğinde alması üzerinde duruluyor.
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