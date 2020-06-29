Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Yeni kıdem tazminatı sistemi uzun süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile alakalı çalışmalar devam ederken kıdem tazminatı modeli hakkında da çalışanları yeni düzenlemeler bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son olarak “Ergene Çevre Koruma Projesi” kapsamında gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamalar, yeniden “Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?” sorularına neden oldu. Peki, kıdem tazminatı kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kıdem tazminatı yasası ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende yaptığı açıklamalarla işçi ve işveren sendikalarına seslendi. Günlerdir işçi ve işverenleri rahatsız eden asılsız dedikoduların yayıldığını dile getiren Erdoğan, hem çalışanların hem de işverenlerin yaşadığı bazı sorunlara çözüm getiren bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sigortalı çalışanların sahip olduğu bir hak olan kıdem tazminatı hakkının, birilerinin insafına bırakılmaması için kalıcı bir sistem üzerinden yoğunlaşıldığını söyleyen Erdoğan, işçi ve işveren kurumlarının bu konuyu kendi aralarında halledemediklerine değindi. Atılan diğer adımlarda olduğu gibi bu konuda da işçinin yanında olduklarını aktardı.