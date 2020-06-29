FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamalarla kıdem tazminatı konusu yeniden gündeme geldi. İşçi ve işveren sendikalarına önemli çağrıda bulunan Erdoğan’ın açıklamaları, sigortalı çalışanların “Kıdem tazminatı kalkıyor mu?” sorularını tekrar sormasına neden oldu. Peki, kıdem tazminatı kaldırıldı mı? İşte detaylar…

Kıdem tazminatı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar!

Yeni kıdem tazminatı sistemi uzun süredir gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile alakalı çalışmalar devam ederken kıdem tazminatı modeli hakkında da çalışanları yeni düzenlemeler bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son olarak “Ergene Çevre Koruma Projesi” kapsamında gerçekleştirilen törende yaptığı açıklamalar, yeniden “Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?” sorularına neden oldu. Peki, kıdem tazminatı kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kıdem tazminatı yasası ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı törende yaptığı açıklamalarla işçi ve işveren sendikalarına seslendi. Günlerdir işçi ve işverenleri rahatsız eden asılsız dedikoduların yayıldığını dile getiren Erdoğan, hem çalışanların hem de işverenlerin yaşadığı bazı sorunlara çözüm getiren bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sigortalı çalışanların sahip olduğu bir hak olan kıdem tazminatı hakkının, birilerinin insafına bırakılmaması için kalıcı bir sistem üzerinden yoğunlaşıldığını söyleyen Erdoğan, işçi ve işveren kurumlarının bu konuyu kendi aralarında halledemediklerine değindi. Atılan diğer adımlarda olduğu gibi bu konuda da işçinin yanında olduklarını aktardı.

Kıdem tazminatı kalktı mı?

Kıdem tazminatı kalkacak mı?” sorusuna yanıt olarak henüz bazı noktalar belirsizliğini sürdürürken tamamlayıcı emeklilik sistemi ile alakalı iki model üzerinde duruluyor. İlk modelde çalışanların tamamına zorunlu tutulması, ikinci modelde ise isteğe bağlı olması düşünülüyor. Kıdem tazminatı fonu hakkında çalışmalar devam ediyor. Yeni kıdem tazminatı fonu ile alakalı planlanan modelde 30 günlük kıdem tazminatının 19 günü, sistemdeki günü devam ediyor. Kalan 11 gün ise fonda birikiyor. Yasa yürürlüğe girdiğinde sigortalı çalışanların geçmişe dönük kıdem haklarının aynı şartlarla korunması planlanıyor. “Yeni tazminat yasası ne zaman yürürlüğe girecek?” sorusuna cevap olacak çalışmalar ve önemli gelişmeler devam ediyor.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; sigortalı çalışanların, çalıştıkları süre boyunca emeklerinin karşılığını almalarını sağlayan yasal bir sistem olarak geçiyor. Yeni kıdem tazminatı kanunu ile alakalı olarak ise öncekinden farklı bir model üzerinde duruluyor. Bahsedilen iki formülden bir tanesi, 11 günlük kıdemin kıdem tazminatı fonuna aktarılmasını içeriyor. Diğer formülde ise kıdem tazminatı fonu için %6’lık bir prim kesintisi düşünülüyor.

Yeni kıdem tazminatı sistemi

Üzerinde çalışılan yeni sistem ile alakalı pek çok vatandaşın cevabını merak ettiği soruların başında “Kıdem tazminatı fonu nedir?” sorusu geliyor. Kıdem tazminatı fonu, tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir parçası olarak görülüyor. Maaşta yapılacak kesintilerin emeklilik için fonda biriktirilmesi planlanıyor. Fonda biriken primlerle işçinin haklarının ve emekliliğinin güvence altına alınması amaçlanıyor. Yeni sistemde işçinin tazminatının bir kısmını işten ayrıldığında, bir kısmını ise emekliliğinde alması üzerinde duruluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Otomobiller çürümeye terk edildiOtomobiller çürümeye terk edildi
Dolar bugün ne kadar oldu?Dolar bugün ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Muğla Marmaris'te deprem!

Muğla Marmaris'te deprem!

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Kıdem tazminatında yeni düzenleme

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi?

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi yükseldi

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Servet değerindeki otomobiller çürümeye terk edildi

Otomobiller çürümeye terk edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Çeyrek altın ne kadar? (29 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.