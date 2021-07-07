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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2021 yılı kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu

07.07.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılda iki kere zam alan memur ve emeklilerin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayı itibarıyla alacakları maaş belli oldu. Bu zam ile birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı da hesaplandı.

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2021 yılı kıdem tazminatı tavan fiyatı belli oldu

TÜİK’in açıklamış olduğu haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu zam oranının belirlenmesiyle birlikte milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavan fiyatı da belirlendi. Temmuz ve Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavan fiyatı ile siz de alacağınız rakamı hesaplayabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ocak ve temmuz aylarında uygulanan kıdem tazminatı tavan fiyatı 7 bin 639 TL’den, 8 bin 284 TL’ye çıktı. Temmuz ve aralık aylarında kıdem tazminatı tavan fiyatı 8 bin 284 TL üzerinden uygulanacak. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bir iş yerinde en az bir yıl çalışması gerekiyor. 1 yılın ardından 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınır. Kıdem tazminatı belirlenirken, 6 ayda bir yenilenen rakamı aşamıyor.

Kıdem tazminatı hesabında brüt ücrete ilave olarak giyecek, yiyecek, ulaşım, yakacak gibi devamlılık arz eden sosyal yardımlar da dikkate alınıyor. Kıdem tazminatı, bu şekilde hesaplanan giydirilmiş ücret üzerinden ödeniyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatı tavanında yapılan artıştan, giydirilmiş ücreti 7 bin 639 TL üzerinde olan çalışanlar faydalanacak. Örneğin, giydirilmiş ücreti 8 bin 300 TL olan ve 15 yıl çalışması bulunan bir kişi 30 Haziran 2021 tarihinden önce işten çıkartıldığında veya emekli olduğunda 114 bin 585 TL kıdem tazminatı alabilirken, 1 Temmuz’dan itibaren emekli olduğunda aynı kişi 124 bin 260 TL kıdem tazminatı alabilecek. Bu kişinin alabileceği kıdem tazminatı tutarı 9 bin 675 TL artacak. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, giydirilmiş ücreti 7 bin 639 liranın altında olan çalışanları etkilemeyecek.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.

Ayrıca erkek işçiler askere giderken, kadın işçiler de evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, brüt ücrete ilave olarak işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınıyor. Bordroda görünen brüt ücrete ilave olarak, yemek, servis-yol-ulaşım, barınma-kira yardımları, bayram harçlığı, yakacak-aydınlatma bedeli, giyim yardımı, kıdem ücreti, teşvik primi, ikramiyeler ve primler gibi ödemeler eklenerek “giydirilmiş ücret” bulunuyor.

Bir menfaat veya ödemenin giydirilmiş brüt ücrete dahil edilebilmesi için devamlılık arz etmesi gerekir. İşverenin iş yerinde verdiği yemek veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çekinin karşılığı olan tutar, giydirilmiş ücrete eklenir. İşçinin işe geliş – gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır.

Özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de kıdem tazminatına esas ücrete eklenir.

Bir yıl içinde ödenen ayni ve nakdi ödemeler toplanarak 360 güne bölünür. Hesaplanan 1 günlük ayni ve nakdi ödemenin 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Enflasyon
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