Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı tavanı 2020 Temmuz ücreti!

Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL’ye yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi. 2020 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR? 2020 kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Haziran ayları arasındaki dönemde 6.730 TL şeklinde uygulanmıştı. 1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ise Temmuz ve Aralık ayları arasında uygulanacak. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 2020 yılının geri kalanı için 7.117 oldu. Aynı işverene bağlı olan bir iş yerinde 10 yıl boyunca çalışan bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminati ise 67.300 TL’den 71.170 TL’ye çıktı. KIDEM TAZMİNATI TAVANI KİMLERE UYGULANIR? Temmuz 2020 kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayında işinden ayrılanlara ya da emekli olanlara uygulanacak. Böylece Temmuz ayında emekli olanlar veya işlerinden ayrılanlar Haziran ayında işlerinden ayrılanlardan daha yüksek kıdem tazminatı ödemesi alacak. Buna karşılık 2020 Temmuz kıdem tazminatı tavanı üzerindeki artış, brüt ücreti 6.730 TL’nin altında olan sigortalı çalışanları etkilemeyecek. Altında olan çalışanların her yıl alacakları kıdem tazminatı, çalışanların brüt ücretlerinin üstünden hesaplanarak belirleniyor.

Kıdem tazminatı tavanı artışı brüt ücreti 6.730 TL’nin üstünde olan çalışanları etkiliyor. Örnek olarak; brüt ücreti 7.200 TL olan ve 15 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışmış olan bir kişi, 30 Haziran’da işten ayrıldığı zaman 100.950 TL kıdem tazminatı alacakken yapılan kıdem tazminatı tavan artışı ile 1 Temmuz’dan sonra işten ayrıldığı zaman 106.755 TL kıdem tazminatı alacak. Böylece 1 ay farkla emekli olmak, çalışana 5.805 TL daha kazandıracak. KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEYE GÖRE BERLİLENİR? İş Kanununun 14. maddesine göre; sigortalı çalışanların kıdem tazminatı ödemelerinin yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılında ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarından fazla olamıyor. Belirlenen bu sınıra da kıdem tazminatı tavanı adı veriliyor. En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılında ödenen emeklilik ikramiyesi de memur maaş katsayısıyla belirlenebiliyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı, her senenin ocak ve temmuz aylarında artış gösteriyor. Ocak ayında işten ayrılanlar bir önceki ay olan aralık ayında ayrılanlardan ve temmuz ayında işten ayrılanlar bir önceki ay olan haziran ayında ayrılanlardan; alacakları kıdem tazminatı bakımından daha şanslı oluyor. Buna göre asgari ücretle çalışanların kasım ve aralık ayları yerine ocak ayında işten ayrılmaları, yüksek ücretle çalışanların ise kasım ve aralık yerine ocak ayında, mayıs ve haziran yerine ise temmuz ayında işten ayrılmaları kıdem tazminatı açısından daha avantajlı bir durum sağlıyor.