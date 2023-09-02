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Kıdem tazminatına memur zammı ayarı! Ocak ayında hepsi değişiyor: 10.100 liralık artış

02.09.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz-Aralık dönemi için Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, yüzde 43’lük Ocak 2024 memur zammı beklentisi birçok kalemde ödemeleri de değiştirecek. Böylece yaşlılık aylığı, evde bakım yardımı, Kıdem tazminatı tavan ücreti 2024 rakamları yüzde 43'lük artış yaşayacak. Yapılan hesaplamaya göre ise kıdem tazminatı tavanı 10.100 TL artarak 33 bin 590 liraya yükselecek. Evde bakım maaşı da 7 bin 290 lira seviyelerine çıkacak.

Kıdem tazminatına memur zammı ayarı! Ocak ayında hepsi değişiyor: 10.100 liralık artış

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yılları için mali sosyal hakları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5'lik genel zam artışı kararı verdi.

Memur maaşı zammı 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşlarındaki artışta da etkili olacak. Toplu sözleşmeyle 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam kesinleşirken buna enflasyon farkı eklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamalarına göre 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte zammın en az yüzde 43 olması öngörülüyor.

TÜRK LİRASI (206)

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 33.500 LİRAYI AŞACAK

Milyonlarca işçi, memur, emeklinin iki yıllık zam oranı netleşirken ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı da artıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yılsonu enflasyonunun yüzde 58 olması durumunda memur maaş katsayısındaki artış yüzde 43 olacak. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 liradan 33 bin 590 liraya çıkacak. Evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya, 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek.

TÜRK LİRASI (278)

30 GÜNLÜK BRÜT ÜCRET

Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "Kıdem tazminat tavanı" deniyor. Bu tavan ocak ve temmuz ayında yükseliyor. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor.

Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artıyor. Çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadar olup, bir yıllık kıdemi olan 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanır. Brüt ücret hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dâhil ediliyor. Tavanın artması brüt ücreti 23 bin 490 liranın üzerinde olan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

TÜRK LİRASI (270)

470 BİN LİRA YERİNE 672 BİN LİRA

Emeklilik tarihini kıdem tazminatı farkını dikkate alarak belirlemekte fayda bulunuyor. Örneğin, brüt ücreti 32 bin lira olan ve son işyerinde 20 yıl hizmeti olan bir çalışan 31 Aralık tarihinden önce emekli olursa yaklaşık 470 bin lira alacak. Aynı çalışan emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2024 tarihinde verirse 672 bin lira tazminat alabilecek.

Yani kıdem tazminatı tavanındaki artışı dikkate alarak emeklilik dilekçesini önümüzdeki yılın ilk ayına bırakan bir çalışanın alacağı tazminat tutarı 202 bin lira civarında artmış olacak.

TÜRK LİRASI (259)

65 YAŞ AYLIĞI DA ARTACAK

Toplu sözleşmeyle belirlenen memur maaş zammı 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli maaşında da belirleyici olacak. Yeni zam oranı ve enflasyon beklentisine göre bugün itibarıyla 5 bin 98 lira olan evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya çıkacak. Tahmini enflasyon artış oranı, maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 liradan 2 bin 680 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 20 liraya çıkacak. (SABAH)


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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı

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