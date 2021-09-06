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Kıdem tazminatında bilinmeyenler: Hak ediş şartları neler?

06.09.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik ve kıdem tazminatı ile ilgili bilinmeyen bazı detaylar araştırılıyor. Emeklilik için yaş haricindeki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan kişilerin, kendi isteğiyle ayrıldığında da tazminat hakkı doğmakta. Evlendiği tarihten itibaren bir sene içinde sözleşmesini fesh eden kadın çalışan da kıdemini alabilmekte. Peki kıdem tazminatını hak ediş şartları neler?

Kıdem tazminatında bilinmeyenler: Hak ediş şartları neler?

Kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emeklilikte ikramiye, işsiz kalındığı zaman güvence, işe haklı neden olmadan son verildiğinde "tazminat" olan kıdem vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte kıdem tazminatı hak ediş şartları...

KIDEM TAZMİNATI HAK EDİŞ ŞARTLARI NELER?

Bu sene için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira almış olacak. Hamilelik ve doğum sebebiyle işten ayrılma, ücret artışında anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor. Malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılan kişi kıdemini alabiliyor. Kurum ve sandıklardan toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanma hali kabul edilmekte. Yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan kendi isteğiyle ayrıldığında tazminat hakkı doğuyor. Ayrıca evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan da kıdemini alabilme hakkına sahip.

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Emeklilik hakkını elde etmiş olan, aynı işverene bağlı şekilde en az 1 sene çalışması ön koşuluyla iyi niyet ve ahlak kuralları nedeni dışında iş sözleşmesi feshedilen, askerlik sebebiyle işten ayrılan kişi kıdem tazminatını alabilir. İşçinin ölümü durumunda tazminat ödenir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İş sözleşmesinin feshi halinde, çalışılan her tam sene için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dâhil edilir. Hesaplamada işçiye ödenmekte olan ücretin yanı sıra, tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yemek parası, yol parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri gibi) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma senesi için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlıdır. Miktar bu sene için 8 bin 284 liradır.


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kıdem tazminatı
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