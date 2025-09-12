Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme! İstifa edenler de yararlanabilecek

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, işçilerin kıdem tazminatına yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. OVP'de yer alan yeni düzenlemeyle, işçilerin kazanılmış kıdem hakları korunacak.

İstifa edenlerin de haklarını alabilmesi sağlanarak yıllardır süren dava süreçleri sona erecek. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılan çalışanlar, geçmiş döneme ait kıdemlerini de alabilecek.

YÜZDE 3 İŞVEREN KATKISI

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Sistemde, mevcut yüzde 5.33'lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Bunun yanında işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3'ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.

TES'te katılımcılar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesaptaki birikimden talep edenlere, yüzde 25'e kadar toplu ödeme yapılabilecek. Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kalırsa, emekli maaşına TES sayesinde 300 ila 566 lira arasında ek gelir eklenecek. 60 yaşını doldurmamış olanlar ise; ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10'una kadar çekim yapabilecek.

DAVA SÜREÇLERİNE SON

Yeni sistemle hem çalışanların kıdem hakları güçleniyor hem de iş dünyasında sıkça yaşanan kıdem tazminatı davalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. TES, çalışanların emeklilikte daha yüksek gelir elde etmesini sağlayarak, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir rol üstlenecek.