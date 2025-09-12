FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme! İstifa edenler de yararlanabilecek

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, işçilerin kıdem tazminatında yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sistemiyle, hem mevcut kıdem tazminatı hakları güvence altına alınacak hem de çalışanlara ek emeklilik desteği sağlanacak. İşte detaylar...

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme! İstifa edenler de yararlanabilecek
Cansu Akalp

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, işçilerin kıdem tazminatına yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. OVP'de yer alan yeni düzenlemeyle, işçilerin kazanılmış kıdem hakları korunacak.

İstifa edenlerin de haklarını alabilmesi sağlanarak yıllardır süren dava süreçleri sona erecek. 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılan çalışanlar, geçmiş döneme ait kıdemlerini de alabilecek.

YÜZDE 3 İŞVEREN KATKISI

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Sistemde, mevcut yüzde 5.33'lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Bunun yanında işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3'ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme! İstifa edenler de yararlanabilecek 1

TES'te katılımcılar 60 yaşını doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesaptaki birikimden talep edenlere, yüzde 25'e kadar toplu ödeme yapılabilecek. Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kalırsa, emekli maaşına TES sayesinde 300 ila 566 lira arasında ek gelir eklenecek. 60 yaşını doldurmamış olanlar ise; ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10'una kadar çekim yapabilecek.

DAVA SÜREÇLERİNE SON

Yeni sistemle hem çalışanların kıdem hakları güçleniyor hem de iş dünyasında sıkça yaşanan kıdem tazminatı davalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. TES, çalışanların emeklilikte daha yüksek gelir elde etmesini sağlayarak, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir rol üstlenecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf FinansmanBakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyorBakanlık iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Anahtar Kelimeler:
istifa emeklilik Orta Vadeli Program (OVP)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti! 2026 için tahminini açıkladı

Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti! 2026 için tahminini açıkladı

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

Altın fiyatlarında son durum! Faiz indirimi kararı sonrası...

Altın fiyatlarında son durum! Faiz indirimi kararı sonrası...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.