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Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 16:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Meclis açıldığında bir kanun teklifi vereceğiz, bu yıl, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu: 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde işleri olumsuz etkilenen esnaf temsilcileriyle video konferansla görüştü.

Toplantıya İzmir, Kırşehir, Rize, Uşak, Kırklareli, Kars, Muş, Diyarbakır, Kilis, Sivas ve Manisa Esnaf Odaları Başkanları ile Kasaplar Federasyonu ve Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanları katıldı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba eşlik etti.

Esnafın pandemi sürecinde "faizsiz kredi, çek-senet, vergi ödemeleri" gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarların günlük yaşadığını, kendisi ve komşu esnafı o gün için bir gelir elde ettiyse "Allah'a şükür" dediğini söyledi.

COVID-19 ile ilgili sürecin başında iş yerleri kapananların kiralarının ödenmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gelir elde etmeyen bir esnaf nasıl kirayı ödeyecek? Gelir elde etmeden birikimi olmaz, olağanüstü birikimi olsa sanayici olur, işini büyütür." dedi.

Görüşmede mazot desteğinden söz edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, taksi, otobüs, servis ve tır şoförlerinin durumunu bildiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Meclis açıldığıda bir kanun teklifi vereceğiz, bu yıl, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın. COVID-19 sadece bizi değil, dünyayı etkiliyor. Dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Fransa, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Papua Yeni Gine, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır... Hepsinde açık, bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim. Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım, varsa böyle dertler süratli şekilde yapalım, hayata geçirelim. Bütün Parlamentonun bu konuda ortak hareket etmesi lazım."

Çay üreticilerinin sorunlarına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye İş Kurumunun geçici işçi istihdam ederek, parasını da ödeyerek çayı toplatabileceği" önerisini getirdiklerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Böylece çay üreticisi üstüne yük binmeyecekti, çaylar da bir şekilde toplanacaktı. Çay konusunda böyle bir karar alınabilirdi. Önerdik ama olmadı." ifadelerini kullandı.

'ESNAF ÜLKENİN ÇİMENTOSU'

Kılıçdaroğlu, alışveriş merkezleriyle ilgili sorunları da dinlediğini belirterek, "Çok AVM olmamalı doğru, isteyen istediği yere dükkan açmamalı. Bunun adı planlamadır. Bir sokakta bir berber olur, bir sokakta beş berber yaparsanız beşini de batırırsınız. Emeği de batırmış olursunuz, kaynak savurganlığına yol açarsınız." dedi.

Sicil affının zorunlu olduğunu söylediklerini de anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun üzerinde durduklarını, sicil affının bir şekilde çıkması gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın bu ülkenin çimentosu olduğuna, devlete katkı sağladığına inandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Esnafın bu toplumun huzur içinde yaşaması için elinden geleni gösterdiğini bilen bir kişiyim. Esnafın korunması eğer Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmişse bu gerçekler yüzden girmiştir zaten. Bu gerçeklerin göz ardı edilmemesi lazım. Esnaf kardeşlerimin de siyaseti yakından izlemelerini, analiz etmelerini isterim. Korona sürecinde diğer ülkeler esnafa ne yaptı, biz ne yaptık? Halk Bankasından kaç esnaf kredi kullandı? Kaç esnafımız var? 1 milyon 700 bin esnafımız var, bunun 200 bini Halk Bankasından kredi kullandı. Diğer bankalardan kredi alanlara hiçbir şey olmadı. Bir önlem alıyorsanız bütün esnafı kucaklayan bir çerçeve içinde almak lazım."

KAYNAK:AA

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